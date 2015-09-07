Дарья Домрачева: Приглашаю всех на «Гонку легенд» 12 сентября в «Раубичи». Будет весело

Новости Беларуси. В День города (он же день проведения «Гонки легенд») погода обещает быть идеальной. Такое заявление 7 сентября сделал не синоптик, но человек, которому верит вся страна. А именно – трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева. К слову, на праздник 12 сентября уже продано более 4 тысяч билетов. И организаторы думают о том, чтобы задействовать и дополнительные места вдоль трассы.

Полгода назад Дарья Домрачева решила, что в Беларуси должен появиться свой праздник биатлона. Идею поддержал Национальный олимпийский комитет, Министерство спорта и туризма, Президентский спортивный клуб. И вот спустя шесть месяцев по личному приглашению Даши легенды мирового биатлона приедут в Беларусь.

Дарья Домрачева, Герой Беларуси, трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону, обладатель Большого хрустального глобуса:

Гонка легенд – действительно уникальное событие не только для Беларуси, а вообще для всего мира. Потому что подобного не проводилось еще нигде и никогда. Но давно уже напрашивалось, и напрашивалось, наверное, именно проведение в «Раубичах». Сегодня мы имеем потрясающий биатлонный центр, все условия для подобного турнира.

Обновленный Республиканский центр олимпийской подготовки первые международные старты принял в феврале 2015 года. Участники чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров отметили высокий уровень трассы и в целом самого центра подготовки. Гости же с мировым именем с особым энтузиазмом настроились на первый фестиваль легенд.

Дарья Домрачева, Герой Беларуси, трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону, обладатель Большого хрустального глобуса:

Для большинства это вообще новая страна. Они, конечно, наслышаны о «Раубичах», но вскользь. А сейчас всем очень хочется приехать посмотреть, что же это за страна на самом деле.

А уже среди состоявшихся чемпионов, которые примут участие в фестивале, Свен Фишер и Михаэль Грайс, харизматичный представитель Норвегии и один из самых метких биатлонистов на стыке тысячелетий Хальвард Ханевольд, обладательницы хрустального глобуса Лив-Грете Пуаре и Елена Экхольм.

Беларусь на празднике биатлона представит олимпийский чемпион Александр Попов и 17-кратный призер чемпионатов мира Алена Зубрилова.

Весь этот звездный состав стреляющих лыжников более 20 раз поднимался на высшую ступень пьедестала зимних Олимпийских игр. И то, что этих людей очень ждут в Беларуси, говорят цифры.

Только за первую неделю на фестиваль было продано более двух тысяч билетов.

Юрий Альберс, заместитель руководителя Белорусской федерации биатлона, старший тренер национальной команды Беларуси по биатлону:

Народ соскучился и желает увидеть своими глазами чемпионов. Сегодня продано 4200 билетов, рассматриваем возможность найти еще места вдоль трассы, чтобы можно было еще желающих болельщиков разместить.

Фестиваль биатлона выйдет далеко за пределы трассы. Начнется праздник в 11 часов. Зрители смогут отведать национальную кухню участников гонки, услышать песни популярных белорусских исполнителей, прогуляться по городу мастеров и многочисленных спортивных площадках.

Откроет фестиваль суперспринт у женщин, затем выйдут на старт мужчины. Каждый желающий сможет получить автограф или сфотографироваться с звездного дилижанса. А праздничную программу завершит смешанная эстафета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По решению организаторов и участников, все вырученные средства будут направлены в детский хоспис.

Дарья Домрачева, Герой Беларуси, трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону, обладатель Большого хрустального глобуса:

Приглашаю всех на «Гонку легенд», которая состоится 12 сентября в «Раубичах». Приезжайте – Будет весело.

Помимо гонки легендарных биатлонистов во время фестиваля состоится и еще одно значимое событие: Дарье Домрачевой вручат приз – «Лучшая спортсменка 2014 года» от Европейского союза спортивных журналистов.