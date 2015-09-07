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  • 12 сентября в Республиканском центре олимпийской подготовки «Раубичи» пройдет фестиваль «Гонка легенд – звезды биатлона за мир»

12 сентября в Республиканском центре олимпийской подготовки «Раубичи» пройдет фестиваль «Гонка легенд – звезды биатлона за мир»

07 сентября 2015 14:08
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Знаменитые стреляющие лыжники приедут в Беларусь по приглашению трехкратной олимпийской чемпионки, обладательницы большого хрустального глобуса – Дарьи Домрачевой. В большом спортивном празднике примут участие биатлонисты, которые в сумме 20 раз поднимались на высшую ступень пьедестала зимних Олимпийских игр, а также призёры и чемпионы мира. Среди тех, кто приедет в Минск – такие звезды, как Свен Фишер, Рикко Гросс, Ларс Бергер, Юрий Кашкаров, Алёна Зубрилова.  

Дарья Домрачева, Герой Беларуси, обладатель Большого хрустального глобуса, трехкратная олимпийская чемпионка:
Эта гонка легенд уникальное событие не только для Беларуси, но и всего мира. И долго напрашивалась именно для проведения её в Раубичах. Сегодня мы имеем потрясающий биатлонный центр. Все условия для подобных соревнований, которые дадут второй этап в жизни нашему спортивному комплексу.

Кстати, первое международное испытание Раубичи прошли в феврале этого года. Беларусь принимала Чемпионат мира по биатлону среди юношей и юниоров. Участники первенства высоко отметили уровень трассы и всего центра олимпийской подготовки.   

# Биатлон # Дарья Домрачева

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