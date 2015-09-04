Футболист Александр Глеб, бывший игрок «Арсенала» и «Барселоны»: На Родине я реально «кайфую» от атмосферы, от ребят, от страны, перейдя в «БАТЭ»

Сегодня у нас есть возможность поговорить с одним из самых знаменитых белорусских футболистов - это Александр Глеб.

Сейчас уже Вы достаточно взрослый человек. Может, Вы можете как-то проанализировать, когда начиналось Ваше увлечение футболом. Вы замечали, что Вы во дворе, детской спортивной школе серьёзно отличаетесь от своих сверстников в своем мастерстве? Это было? Или все было как-то случайно?

Александр Глеб, футболист:

Мне, в принципе, нравилось гонять мяч во дворе. Мы все в то время шли со школы, бросали портфели и бежали на улицу играть. У меня получалось неплохо. Но я никогда не думал, что буду заниматься этим профессионально. Я тогда занимался гимнастикой, потом двоюродный брат отвел меня на прыжки в воду. У меня тоже здорово получалось. Все говорили: «Перспективный!». Работали отдельно со мной. Но затем отец (фанат футбола) - он вернулся из Чернобыля после шести месяцев отлучки. Сказал, что «только футбол». И повел меня на футбол.

Вам удалось поиграть рядом с лучшими футболистами современности. Да и Вы сами, в общем-то, обладаете удивительным талантом. Но природа футбольного таланта: это то, что заложено природой, или это кропотливая работа?

Александр Глеб, футболист:

Я думаю, что это от природы, все-таки. Больше от Бога, но это все-таки не самое главное. Я думаю, что самоотдача, работоспособность, стремление к своей цели - я думаю, это основное. Потому что я сталкивался и в Германии, и в «Арсенале» с футболистами, которые не были наделены сверхталантом, но добивались больших успехов, играли в топ-командах. Конечно, талант у меня был, есть… Но то, что я мечтал с детства попасть туда, в Европу, стремился к этому даже, учёбу ради этого «забросил», жил именно футболом, - это, наверное, «сверху» помогали… Без этого, конечно, тяжело. В Германии там вообще все было до слез. Первый год вообще было тяжело..

Вы же практически мальчишкой были. Это как ребёнка в армию отправили…

Александр Глеб, футболист:

Да! Вот именно! Да-да! Притом языка не знаешь. Вообще тяжело. Сам себе предоставлен. Без брата я, наверное, не справился бы. Потому что мне было реально там тяжело. Я уже думал: «Всё, я хочу назад, уеду!». Потому что тяжело. А у него, наоборот, всё здорово получалось, он «пофигист». Он в своей юношеской команде один из лидеров был, все про него говорили. И он мне постоянно: «Ты добьёшься! Мы в тебя верим! Всё будет классно!». Мне это помогало. Притом, что он младший брат.

Я к брату всегда относился более требовательно. От него ждал всегда большего. И даже в играх. Когда он играл хорошо, я всегда знал, что он может ещё лучше. Поэтому всегда после игры я ему всегда звонил, поздравлял и говорил: «Ну, лучше!», а он: «Да ты уже надоел! Да нормально всё, классно!». То же самое и он мне. Если я хорошо играю, он меня похвалит, скажет: «Всё нормально, не останавливайся! Давай дальше!»

Саша, в тот момент, когда в восемнадцать лет Вы оказались за границей, потом прошло много лет, и Вы в одном интервью признались, что практически для футболиста это мечта: вы спустились к футбольному полю, подержав в руках кубок чемпиона. Но Вы признались, что в тот день у Вас были слёзы на глазах. Потому что, отыграв весь отборочный тур, тренер не поставил вас на финальный матч. Это, наверное, единственные самые горькие слёзы за всю Вашу футбольную карьеру?

Александр Глеб, футболист:

Думаю, что да. Было огромное разочарование. Даже реально трудно было дышать, когда выходил к полю. Потому что для любого футболиста все-таки финал - это особенное. Тогда, конечно, Гвардиола жестко со мной обошелся..

Это был воспитательный момент, как Вы считаете? Проучить решил?

Александр Глеб, футболист:

Возможно, да. Я понимаю, что может быть, на его месте я поступил бы также, будучи тренером. Я сам на конфликт шел. Последние полгода, когда я с ним работал, я был очень раздражен. Он, наоборот, искал подход: «Я в тебя верю, учи испанский! Всё нормально! Я тебя выбрал, ты должен здесь играть!». А у меня был очень трудный жизненный этап. Психологический. И да… Сам виноват. Но что ж сделать…

Я очень мало знаю людей в спорте, в шоу-бизнесе, которые так честно готовы признать, что они находились в каком-то затмении. Вы считаете причиной то, что вас как-то «понесло»? Звёздная болезнь? Вера в свои силы? Что было причиной, что оказавшись в Барселоне, вы выходили, как Вы сами писали: «высказывал свое фе», «валял дурака», «выходил обиженным на тренировки».

Александр Глеб, футболист:

Это со спортом не связано. Это были личные проблемы. Семейные, дружеские…

Казалось бы, для мужчины оказаться в такой ситуации - «пик». Лучший клуб! И при этом быть недовольным жизнью.. ?

Александр Глеб, футболист:

Ну, такое бывает. Но с футболом это не связано. Там другие причины, из-за которых у меня появилась раздражительность, я был злой на всех и вся. О футболе я практически и не думал. Поэтому из-за этого и возникли проблемы с Гвардиолой. Я не хотел никого слушать. Я считал себя правым. Вследствие этого, меня все поддерживали: «Саня, хватит! Возьми себя в руки! Учи язык! Тренер в тебя верит, ничего страшного!» А я считал всех виноватыми, а себя правым. Поэтому, как говорится, в футболе «спорт не прощает ошибок». Тем более, что я не со сборной Германии, Франции играл, где на виду все, а со сборной Беларуси. Посчитали, ха, какой-то белорус будет показывать свое фе. Сейчас, я с возрастом понимаю, что это ребячество, я тогда не молодой был – мне не восемнадцать лет было, когда я это всё творил. Но все мы люди. Со своими эмоциями и слабостями.

А есть ли какая-то ошибка на футбольном поле, которая Вам снится, Вы её вспоминаете и думаете: «Вот это была досада…»

Александр Глеб, футболист:

Есть. Я ее вспоминаю не то что часто, но так… Иногда. Когда мы проиграли «Барселоне» в финале - это единственное, о чем я вспоминал.

Кого Вы вспоминаете из тренеров, с кем Вам приходилось работать? Кто для Вас был идеальным наставником, партнёром?

Александр Глеб, футболист:

Ну, наверное, я бы отметил Магата. Пусть бы даже сейчас, наверное, я бы не пошёл бы работать с этим тренером. Потому как это был жёсткий режим. Он наказывал за все. Издевался, можно сказать. Время проходит, я понимаю, что он видел, что я способен на гораздо большее. Он видел во мне лидера (сам об этом сказал спустя годы), требовал гораздо большего от меня. Поэтому обходился так жестко. Сейчас я это понимаю. Я ему очень благодарен. Я его вспоминаю и, конечно, Арсена Венгера. Это самый лучший тренер в моей карьере.

Команда - это живой организм, очень конкурентный внутри. Потому что все мечтают занять место другого. Из-за внутренней конкуренции, естественно, страдает игра. Вы попадали в такую ситуацию, когда партнёры играли не за Вас?

Александр Глеб, футболист:

Конечно! Я думаю, каждый попадал. Особенно, когда ты выезжаешь за рубеж. Тебя воспринимают, как конкурента, не как друга. Со временем налаживаешь какие-то отношения. А по началу мне особо никто и не помогал. Но мне повезло, были люди, которые этого не позволяли, говорили мне: «В футболе друзей не бывает! Запомни это!» Я с этим, если честно, не согласен. Потому что в разных командах были хорошие отношения. Может, это связано с тем, что друзья просто играли на моей позиции? Но тяжело. Конечно, каждый хочет играть, каждый хочет быть основным.

Как Вы себя чувствуете в «БАТЭ»? Как Вас приняли ребята в команде? Как Вы ощущаете себя в сборной Беларуси?

Александр Глеб, футболист:

Я практически с 18 лет работал за рубежом. Но меня всегда тянуло на родину. Даже последний год в Турции я каждые выходные летал в Беларусь. Настолько меня тянуло. И перейдя в «БАТЭ», я реально опять почувствовал себя дома, среди своих. Я реально «кайфую». «Кайфую» от атмосферы, от ребят, от страны. Здесь особенная аура. И это не громкие слова. Я во всем ловлю позитив. И здорово, что с «БАТЭ» мы попали в Лигу чемпионов. Я счастлив на Родине!