Дарья Домрачева поднялась на 12 место в общем зачете Кубка мира
Новости Беларуси. Стали известны места белорусских биатлонисток в общем зачете Кубка мира.
Дарья Домрачева, которая стала золотым и бронзовым призером на гонках этапа в Хохфильцене, поднялась на 12 позицию в общем рейтинге. У спортсменки 135 баллов.
Надежда Скардино занимает 7 место благодаря победе в индивидуальной гонке в Эстерсунде. У нее 164 балла.
Дарья Домрачева поблагодарила фанатов после победы в спринте
Фото: instagram.com/dadofun
Первую строчку занимает Кайса Мякяряйнен из Финляндии. У нее 196 баллов. На втором месте – Марте Олсбю из Норвегии, Сюнненве Сулемдал из Норвегии на третьем месте.
В общем зачете представлены еще три белорусские биатлонистки – Ирина Кривко (31 место), Надежда Писарева (59 место), Дарья Юркевич (69 место).
У мужчин первое место в рейтинге занимает Мартен Фуркад из Франции, второе – Йоханнес Бё из Норвегии, на третьем – Яков Фак из Словении. Белорусский участник Роман Елетнов занмает 58 строчку рейтинга.
Третий этап Кубка мира пройдет во Франции с 14 по 17 декабря.
Этот этап пропустит Дарья Домрачева – здесь подробнее.