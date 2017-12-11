Дарья Домрачева поднялась на 12 место в общем зачете Кубка мира

Новости Беларуси. Стали известны места белорусских биатлонисток в общем зачете Кубка мира. Дарья Домрачева, которая стала золотым и бронзовым призером на гонках этапа в Хохфильцене, поднялась на 12 позицию в общем рейтинге. У спортсменки 135 баллов. Надежда Скардино занимает 7 место благодаря победе в индивидуальной гонке в Эстерсунде. У нее 164 балла. Дарья Домрачева поблагодарила фанатов после победы в спринте

Фото: instagram.com/dadofun

Первую строчку занимает Кайса Мякяряйнен из Финляндии. У нее 196 баллов. На втором месте – Марте Олсбю из Норвегии, Сюнненве Сулемдал из Норвегии на третьем месте. В общем зачете представлены еще три белорусские биатлонистки – Ирина Кривко (31 место), Надежда Писарева (59 место), Дарья Юркевич (69 место).