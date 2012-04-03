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Дарья Домрачева примет участие в Кубке России на приз губернатора Тюменской области

03 апреля 2012 06:22
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Обладательница двух Малых хрустальных глобусов белоруска Дарья Домрачева продолжит биатлонный сезон выступлениями в Кубке России на приз губернатора Тюменской области. Он стартует сегодня и продлится два дня. Всего в соревнованиях примут участие 20 именитых спортсменов.

Азы биатлона Дарья Домрачева постигала именно в Тюменской области. Сюда она переехала из Минска в четырехлетнем возрасте вместе с родителями и жила здесь до юношеских лет.

Завершающим аккордом станет гонка чемпионов, которая пройдет 7 апреля в спортивном комплексе «Лужники», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Биатлон # Дарья Домрачева

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