Дарья Домрачева примет участие в Кубке России на приз губернатора Тюменской области

Обладательница двух Малых хрустальных глобусов белоруска Дарья Домрачева продолжит биатлонный сезон выступлениями в Кубке России на приз губернатора Тюменской области. Он стартует сегодня и продлится два дня. Всего в соревнованиях примут участие 20 именитых спортсменов.

Азы биатлона Дарья Домрачева постигала именно в Тюменской области. Сюда она переехала из Минска в четырехлетнем возрасте вместе с родителями и жила здесь до юношеских лет.

Завершающим аккордом станет гонка чемпионов, которая пройдет 7 апреля в спортивном комплексе «Лужники», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.