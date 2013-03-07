Дарья Домрачева одержала победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по биатлону в Сочи

Новости России. Дарья Домрачева отметилась победой на этапе Кубка мира по биатлону в Сочи. Белоруска взяла верх в индивидуальной гонке. При этом на лыжне Домрачева отыграла двухминутный пассив, заработанный из-за промахов в стойке.

С победой биатлонистку поздравил Президент Александр Лукашенко. На дистанции 15 км с четырьмя огневыми рубежами наша спортсменка показала лучший результат. Помимо привычно высокой скорости на лыжне Дарья Домрачева на трех огневых рубежах продемонстрировала меткую стрельбу, допустив лишь 2 промаха на заключительном этапе.

На финише наша соотечественница опередила безупречно отстрелявшую россиянку Ольгу Зайцеву более чем на полминуты. Третьей в итоговом протоколе стала норвежка Тура Бергер, сообщили в программе «СТВ-Спорт».