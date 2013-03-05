Финал турнира среди детей и подростков по биатлону, лыжным гонкам и стрельбе «Снежный снайпер» проходит в Минске

Новости Беларуси. Финал конкурса «Снежный снайпер» проходит в Минске. В столице собрались около 200 школьников со всей Беларуси. По задумке организаторов, конкурс предназначен для того, чтобы найти и поддерживать будущих перспективных спортсменов. Тем более на фоне не совсем удачных выступлений взрослых национальных команд.

Широко известен в узких кругах. Это о нем. 19-летний Максим Романовский – один из тех самых. Подающих большие надежды белорусских биатлонистов. За плечами юного стреляющего лыжника – три медали. Год назад обошел лучших сейчас во взрослом биатлоне норвежцев и немцев. Впереди – новые мишени.

Максим Романовский, трехкратный медалист юношеского чемпионата мира по биатлону:

Следующий чемпионат мира будет в Америке.

Тренируемся, стараемся.

Чтобы таких как Максим было больше, спортивные специалисты убеждают: начинать нужно с малых лет. Помогают и ежегодные соревнования. К примеру «Снежный снайпер».

На соревнования приехали школьники со всех областей страны. Здесь ребята, которые профессионально стрелковым спортом не занимаются. Задумка организаторов – если не брать всех подряд, то хотя бы не мешать тем, кто не против заниматься стрельбой. Ведь на практике из тысяч ребят действительно выстреливают и попадают в топ мирового спорта единицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пулевой стрельбой и биатлоном в Беларуси занимается порядка двух тысяч человек. Внушительный состав тренеров – их 80. По этой статистике, учитывая численность населения страны, Беларусь может показывать приличные результаты на любых международных соревнованиях. Только вот профессиональных биатлонистов около полусотни. В лучшем случае.

Алена Зубрилова, тренер белорусской молодежной сборной по биатлону:

Есть очень юные хорошие спортсмены, но они хорошие на своем уровне. Нужно время для того, чтобы эти спортсмены перешли в юниорский возраст, а потом во взрослый.

Деньгами белорусский биатлон не обделен. И тренировочные базы на уровне, и экипировка. Только средства, как объясняют сами юные биатлонисты, выделяются после результата, а не для него. Хотя, снова-таки, как это ни банально, деньги – не всегда главное. В любом виде спорта.

Сергей Мартынов, олимпийский чемпион по пулевой стрельбе:

Деньги выделяются немалые на спорт.

Насильно чемпионом не станешь. Если у ребенка есть желание, надо, чтобы взрослые предоставили возможность заниматься. Тогда у нас будет много чемпионов и хороших спортсменов.

Иосиф Гиго, тренер по пулевой стрельбе:

Мы никому не говорим «нет». Мы всегда говорим «да». Могут произойти всевозможные метаморфозы с течение времени, с возрастом. Может вначале не давать результата, а потом, как из табакерки, что-то вылетает.

Так получилось и с Дашей Домрачевой. По сути, сейчас она – лицо всего белорусского биатлона. Неоднократная чемпионка мира, вице-лидер мирового зачета и одна из главных спортивных ньюсмейкеров для белорусской прессы. Как говорится, одна за всех.

Александр Беляев, государственный тренер по зимним видам спорта:

Такие спортсмены как Домрачева не каждый год рождаются. Это яркая самобытная личность, гениальная для данного вида спорта. И задача тренера – найти такой талант, огранить его и дать реализовать свои возможности в спорте высших достижений.

Загадывать о будущем белорусского зимнего спорта спортивные чиновники не берутся. Страна претендует на проведение этапа Кубка мира по биатлону. А это все-таки мотивация, чтобы выступать лучше. Впрочем, чемпионата мира по хоккею страна уже добилась. Чемпионат будет. Хоккея – нет.