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Четыре медали, в том числе два «золота», завоевали белорусские батутисты на чемпионате Европы

05 апреля 2016 06:15
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Новости Беларуси. Успешно сложился для наших спортсменов чемпионат Европы по прыжкам на батуте. Из испанского Вальядолида белорусские спортсмены возвращаются сразу с четырьмя медалями.

Двукратным чемпионом мира стал Владислав Гончаров. Ему не было равных в индивидуальных прыжках. А в паре с Николаем Казаком он выиграл соревнования в синхронных прыжках. Также в активе белорусов еще два «серебра». Их завоевали наша мужская сборная в командном турнире, а также Анна Горченок в индивидуальных прыжках у женщин, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Батут

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