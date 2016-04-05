Четыре медали, в том числе два «золота», завоевали белорусские батутисты на чемпионате Европы

Новости Беларуси. Успешно сложился для наших спортсменов чемпионат Европы по прыжкам на батуте. Из испанского Вальядолида белорусские спортсмены возвращаются сразу с четырьмя медалями.

Двукратным чемпионом мира стал Владислав Гончаров. Ему не было равных в индивидуальных прыжках. А в паре с Николаем Казаком он выиграл соревнования в синхронных прыжках. Также в активе белорусов еще два «серебра». Их завоевали наша мужская сборная в командном турнире, а также Анна Горченок в индивидуальных прыжках у женщин, сообщили в программе «СТВ-Спорт».