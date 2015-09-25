Новости Беларуси. Дарья Домрачева 25 сентября передала средства от продажи билетов на «Гонку легенд» на строительство детского хосписа. Напомним, 12 сентября в «Раубичах» состоялись поистине исторические старты, участие в которых приняли звезды мирового биатлона. Символическая церемония прошла в Боровлянах, где вместе с трехкратной олимпийской чемпионкой собрались все те, кто знает, что если ребенка нельзя вылечить, это не значит, что ему нельзя помочь.

Олимпийские чемпионы и чемпионы мира — легенды биатлона — по личному приглашению Дарьи Домрачевой приехали в Беларусь. Это гонка в «Раубичах» собрала более 10 тысяч болельщиков. Журналисты назвали её уникальным шоу мирового масштаба. А самые титулованные биатлонисты последних 20 лет — самым знаковым стартом в их жизни.

Симона Хаусвальд, чемпионка мира по биатлону (Германия):

Результат этой гонки не важен. Мы, звезды биатлона, собрались здесь ради мира, ведь он начинается в сердце каждого. И каждый может сделать что-нибудь, чтобы на земле был мир.

И от дел спортивных к одной из главных целей фестиваля — благотворительности. Сегодня Дарья Домрачева раздаёт автографы в окружении уже маленьких поклонников.

Сладкие подарки, сувенирная продукция и сертификат на 300 миллионов рублей. Белорусскому детскому хоспису эти средства помогут приблизиться к мечте и достроить единственный в своем роде комплекс реабилитации.

Анна Горчакова, директор Белорусского детского хосписа:

Это первый такой центр в СНГ. Нет такого в СНГ. И если честно сказать: нет такого и в Европе. Приезжали англичане и сказали, что у нас нет таких, вы будете первыми. Мы строим очень современный хоспис. Мы должны сделать красиво, должны сделать так, чтобы человек, войдя туда, не чувствовал страха.

Ежегодно в хосписе получают социальную, медицинскую и психологическую помощь около 300 детей, а также их семьи.

Открытие нового центра позволит расширить возможности: создать такие условия, чтобы ребёнок и его родные смогли хотя бы на несколько мгновений забыть о болезни.

Екатерина Хадаркевич:

Хоспис даёт нам такую возможность жить как все. И такие люди, как Даша Домрачева, делают очень хорошее, благое дело.

Елена Волынцева:

Одним детям нужно оборудование, другим нужно помочь с лекарствами. В Беларуси очень много таких детей. Спасибо Дарье большое за это.

А фестиваль, в основе которого заложен принцип благотворительности также будет развиваться. Сейчас организаторы решают, когда легенды биатлона вновь соберутся в «Раубичах», чтобы подарить праздник болельщикам и надежду тем, кому без посторонней помощи никак не обойтись, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.