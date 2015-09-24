Две золотые медали завоевали белорусские велогонщики на чемпионате мира в США

Новости Беларуси. И в завершении выпуска о достижениях белорусских велогонщиков. На чемпионате мира, который проходит в США, национальная сборная завоевала две медали высшей пробы. Елена Омелюсик победила в командной клубной гонке, Василий Кириенко – в гонке с раздельным стартом.

С победой спортсменов поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко пожелал всему коллективу национальной команды по велоспорту крепкого здоровья, удачи и покорения олимпийских вершин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.