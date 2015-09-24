Прямой эфир

Две золотые медали завоевали белорусские велогонщики на чемпионате мира в США

24 сентября 2015 14:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. И в завершении выпуска о достижениях белорусских велогонщиков. На чемпионате мира, который проходит в США, национальная сборная завоевала две медали высшей пробы. Елена Омелюсик победила в командной клубной гонке, Василий Кириенко – в гонке с раздельным стартом.

С победой спортсменов поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко пожелал всему коллективу национальной команды по велоспорту крепкого здоровья, удачи и покорения олимпийских вершин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Чемпионат мира по велоспорту на треке

Другие новости рубрики

Все новости
КХЛ: Минское «Динамо» проиграло «Югре» – 0:3
24 сентября 2015 07:18

КХЛ: Минское «Динамо» проиграло «Югре» – 0:3

ФК «Минск» – претендент на медали чемпионата Беларуси-2015. Какое настроение в команде в конце сезона?
23 сентября 2015 17:52

ФК «Минск» – претендент на медали чемпионата Беларуси-2015. Какое настроение в команде в конце сезона?

Белорусы не пробились в финал чемпионата Европы по мини-футболу
23 сентября 2015 07:09

Белорусы не пробились в финал чемпионата Европы по мини-футболу