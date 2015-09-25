Чемпионат Беларуси по художественной гимнастике стартовал в Минске

Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси по художественной гимнастике собрал 150 спортсменок из всех регионов страны. Они поспорят за медали в отдельных видах программы и в групповых упражнениях, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Чемпионат Беларуси проводится по олимпийской программе, а значит спортсменки, невзирая на возраст, борются сперва за выход в финал, который пройдёт в субботу.

Национальная команда представлена неполным составом, ведь после триумфального выступления на чемпионате мира, который завершился всего полторы недели назад и принес три олимпийские лицензии и три медали, некоторым девушкам надо взять короткий перерыв.

А вот действующие чемпионки Европы в групповых упражнениях среди юниоров удивили ещё до выступлений на минском турнире.

Юлия Бичун-Комарова, тренер национальной сборной Беларуси по художественной гимнастике:

Для нас стало неожиданностью, что спортсменки, выступавшие в групповых упражнениях – в 2015 у нас молодежная сборная выступала в на Европе и стала чемпионом, – сейчас уже выступают индивидуально. Они быстренько перешли, будут выступать – посмотрим, что будет.

Анна Божко сейчас восстанавливается после чемпионата мира, у нее травмы. Надеюсь, что скоро восстановится. Мелита Станюта сейчас в отъезде, она в Корее. Екатерина Галкина сейчас в отпуске.

Два дня отведены на квалификацию. И 150 участниц чемпионата, что говорится, с утра до позднего вечера ведут напряженную борьбу. За выступлениями гимнасток наблюдает эксперт Марина Лобач, ведь кто, как не олимпийский чемпион, может беспристрастно оценить «собственную кухню».

Марина Лобач, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике:

Меня радует, что наши тренеры стали лучше работать, что наши дети стали лучше, и что мы на чемпионатах мира подтверждаем это. Что мы вес-таки одна из самых серьёзных стран, которые могут претендовать на медали.

Ещё одна олимпийская дива – Инна Жукова, скорее не оценивала, а волновалась за своих воспитанниц. Ведь теперь серебряный призёр Пекина после короткого декретного отпуска пополнила ряды тренерского штаба.

Инна Жукова, серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине по художественной гимнастике:

Я больше за красоту и за душевность. Понятно, что спорт – это жесткость, и я это воспитываю тоже в своих девочках, но в плане композиций и всего остального мне хочется передать красоту, грацию – истинную художественную гимнастику. Хочется как-то забрать на себя половину их волнения, чтобы они ходили уверенно, выступали и показывали все, что они могут.

Разновозрастные участницы борются не только за медали, но и за дальнейшие выступления, так что чемпионат Беларуси можно смело назвать многогранным отечественным форумом.