Более 250 спортсменов из 26 стран: чемпионат мира по летнему биатлону стартует в Раубичах

Новости Беларуси. Лучшие стреляющие лыжники планеты в Минске. Сегодня, 23 августа, в Раубичах стартует чемпионат мира по летнему биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В соревнованиях примут участие свыше 250 биатлонистов из 26 стран.

На старт выйдут и юниоры. Белорусская сборная представлена сильнейшим составом. Особенно болельщики ждут выступления наших олимпийских чемпионок – Ирины Кривко и Динары Алимбековой. Соревновательную программу откроет суперспринт.

«Стадион уже готов на 100 %». Егор Хмельков о ЧМ по летнему биатлону в Раубичах