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Более 250 спортсменов из 26 стран: чемпионат мира по летнему биатлону стартует в Раубичах

23 августа 2019 06:25
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Новости Беларуси. Лучшие стреляющие лыжники планеты в Минске. Сегодня, 23 августа, в Раубичах стартует чемпионат мира по летнему биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В соревнованиях примут участие свыше 250 биатлонистов из 26 стран.

На старт выйдут и юниоры. Белорусская сборная представлена сильнейшим составом. Особенно болельщики ждут выступления наших олимпийских чемпионок – Ирины Кривко и Динары Алимбековой. Соревновательную программу откроет суперспринт.

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Более 250 спортсменов из 26 стран: чемпионат мира по летнему биатлону стартует в Раубичах-1

И сегодня же пройдет официальная церемония, на которой Дарье Домрачевой вручат малый «Хрустальный глобус» в гонке преследования сезона 2014-2015.

Помимо спортивных баталий, болельщиков ждет немало интересного: культурно-развлекательные, игровые зоны, фуд-траки. Кстати, добраться до Раубичей можно без проблем: с интервалом в 10-15 минут будет курсировать автобус. Хватит парковок и для личного транспорта. Вход для зрителей на чемпионат свободный.

Более 250 спортсменов из 26 стран: чемпионат мира по летнему биатлону стартует в Раубичах-4

Более 250 спортсменов из 26 стран: чемпионат мира по летнему биатлону стартует в Раубичах-6

# Чемпионат мира по биатлону # Фотофакт

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