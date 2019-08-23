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На ЧМ по летнему биатлону в Раубичах прошёл отборочный этап: кто идёт дальше

23 августа 2019 12:19
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Новости Беларуси. В Раубичах стартовал чемпионат мира по летнему биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 23 августа лучшие спортсмены планеты опробуют себя в новой дисциплине – суперспринте.

На ЧМ по летнему биатлону в Раубичах прошёл отборочный этап: кто идёт дальше-1

Это новый вид, который еще ни разу не был представлен на крупных международных соревнованиях. Гонка включает в себя два этапа: квалификация и финалы. К этой минуте наши юниоры и юниорки преодолели отборочный этап. У парней первым пришел чех Витеслав Хоринг, второе и третье места остались за белорусами Дмитрием Лазовским и Никитой Лобастовым. К слову, все наши соотечественники прошли в финал соревнований.

А вот у девушек ситуация менее радужная. В следующем этапе примут участие лишь Карина Ануфриенко и Наталья Карницкая. Сейчас на очереди суперспринт среди мужчин и женщин.

«Стадион уже готов на 100 %». Егор Хмельков о ЧМ по летнему биатлону в Раубичах

На ЧМ по летнему биатлону в Раубичах прошёл отборочный этап: кто идёт дальше-4

На ЧМ по летнему биатлону в Раубичах прошёл отборочный этап: кто идёт дальше-6

# Чемпионат мира по биатлону # Фотофакт

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