Даниил Сотишвили занимает вторую строчку в списке бомбардиров МХЛ

В Молодежной хоккейной лиге заканчивается регулярный чемпионат. Но первые итоги уже подводятся. Нападающий «Динамо-Шинника» Даниил Сотишвили в данный момент занимает вторую строчку в списке бомбардиров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В 51 матче белорус набрал 65 очков. Важно сказать, что белорус долгое время лидировал в списке, но сейчас первую строчку занимает Кирилл Пукело из «Академии Михайлова». Сотишвили уже успел проявить себя и в КХЛ. В первом же матче за минское «Динамо» он забросил шайбу. А в четверг, 2 марта, подопечные Михалева начинают поединки стадии плей-ин. Соперник «бобров» – Динамо из Санкт-Петербурга.