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Хоккей. Минское «Динамо» пытается укрепить состав

28 февраля 2023 12:23
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Минское «Динамо» перед стартом в плей-офф Континентальной хоккейной лиги пытается укрепить состав, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. Минское «Динамо» пытается укрепить состав-1

В команду вызваны Тимофей Ковгореня и Сергей Кузнецов. Ковгореня отметился в четырех матчах в КХЛ и заработал один ассистентский балл. А вот в «Шиннике» он действует куда результативнее. В 37 матчах у хоккеиста 22 очка. Нападающий Кузнецов прибыл из жлобинского «Металлурга». Он шесть раз выходил на лед в составе «зубров», но полезные действия совершить не смог. «Динамо» придется играть с лидером нашего дивизиона питерским СКА. Первая дуэль пройдет на площадке армейцев уже завтра, 1 марта.

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# Хоккей Беларуси # Тимофей Ковгореня # Сергей Кузнецов # Фотофакт

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