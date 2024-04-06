Виктория Азаренко завершила выступление на турнире в США

Виктория Азаренко завершила выступление на турнире категории 500 в американском Чарльстоне. В четвертьфинале белоруска уступила первой сеяной пятой ракетке мира американке Джессике Пегуле, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Противостояние получилось ярким. Особенно напряженным выдался третий сет. Виктория сумела отыграть четыре матчбола на своей подаче, однако затем упустила на тай-брейке. Как итог – поражение в матче со счетом 4:6, 6:3, 6:7. Девушки провели на корте 2 часа 38 минут.