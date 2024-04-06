Прямой эфир

Виктория Азаренко завершила выступление на турнире в США

06 апреля 2024 13:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Виктория Азаренко завершила выступление на турнире категории 500 в американском Чарльстоне. В четвертьфинале белоруска уступила первой сеяной пятой ракетке мира американке Джессике Пегуле, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виктория Азаренко завершила выступление на турнире в США-1

Противостояние получилось ярким. Особенно напряженным выдался третий сет. Виктория сумела отыграть четыре матчбола на своей подаче, однако затем упустила на тай-брейке. Как итог – поражение в матче со счетом 4:6, 6:3, 6:7. Девушки провели на корте 2 часа 38 минут.

# Теннис # Виктория Азаренко

Другие новости рубрики

Все новости
Василина Хондошко стала 4-й на этапе Кубка мира по синхронному плаванию
06 апреля 2024 13:24

Василина Хондошко стала 4-й на этапе Кубка мира по синхронному плаванию

Борьба. Ирина Курочкина вышла в 1/2 финала турнира в Баку
06 апреля 2024 13:24

Борьба. Ирина Курочкина вышла в 1/2 финала турнира в Баку

Команда Президента встретилась со сборной Минской области в Республиканской хоккейной лиге
06 апреля 2024 12:00

Команда Президента встретилась со сборной Минской области в Республиканской хоккейной лиге