Баскетболисты «Минска» потерпели 37-е поражение в Единой лиге ВТБ

Баскетболисты «Минска» потерпели 37-е поражение в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. В заключительном домашнем матче текущего сезона наши парни принимали «Нижний Новгород», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первая половина противостояния проходила под контролем хозяев паркета, на большой перерыв дружины отправились при счете 34:31 в пользу минчан. Однако в третьей четверти гости перехватили инициативу, завладели преимуществом и повели, в заключительном отрезке лишь упрочив свое превосходство. Итоговые цифры – 79:58 в пользу «Нижнего Новгорода».