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Баскетболисты «Минска» потерпели 37-е поражение в Единой лиге ВТБ

06 апреля 2024 15:16
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Баскетболисты «Минска» потерпели 37-е поражение в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. В заключительном домашнем матче текущего сезона наши парни принимали «Нижний Новгород», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Баскетболисты «Минска» потерпели 37-е поражение в Единой лиге ВТБ-1

Первая половина противостояния проходила под контролем хозяев паркета, на большой перерыв дружины отправились при счете 34:31 в пользу минчан. Однако в третьей четверти гости перехватили инициативу, завладели преимуществом и повели, в заключительном отрезке лишь упрочив свое превосходство. Итоговые цифры – 79:58 в пользу «Нижнего Новгорода».

# Баскетбол

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