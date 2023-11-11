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«Ислочь» обыграла «Гомель» в выездном матче 28-го тура ЧБ по футболу

11 ноября 2023 15:06
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Футболисты «Ислочи» на выезде обыграли «Гомель» в матче 28-го тура чемпионата Беларуси и поднялись на третье место турнирной таблицы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Ислочь» обыграла «Гомель» в выездном матче 28-го тура ЧБ по футболу-1

Все голы были забиты в концовке встречи – сначала Вадим Пигас вывел свою дружину вперед, а затем Александр Макась установил окончательные цифры на табло – 2:0.

В другом противостоянии вечера мозырская «Славия» обыграла солигорский «Шахтер» – 1:0

Полная цифровая картина перед вами.

«Ислочь» обыграла «Гомель» в выездном матче 28-го тура ЧБ по футболу-4

Сегодня борьба продолжится. Минское «Динамо» примет «Сморгонь», а гродненский «Неман» – «Слуцк».

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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