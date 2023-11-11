«Эти парни – будущее страны». Подводим итоги выступления сборной Беларуси на турнире «Сила традиций»

Международный турнир по греко-римской борьбе среди юношей «Сила традиций» в Кемерово завершен, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Кто победил, а кто получил бесценный опыт?

Наши парни смогли с честью и положительными эмоциями войти в полуфинал, но, к сожалению, остальные дружины также неистово рвались к пьедесталу, и белорусским борцам пришлось несладко. Непреодолимым препятствием стали два округа – Центральный, который впоследствии выиграл турнир, и Приволжский. Зато наша команда получила бесценный опыт борьбы, благословение мэтра – Александра Карелина – и аплодисменты публики, а их было немало.

Левон Джулфалакян, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе:

То, что у Беларуси девятое место, еще раз повторюсь: это детско-юношеская борьба. Я думаю, что наши белорусы обязательно стараться будут, чтобы в следующем году бороться за финальные схватки, дай бог, чтобы они не только по юношам боролись, по молодежи, по взрослым. Потому что Беларусь во все времена считалась борцовской страной. Так что я надеюсь, что все будет хорошо.