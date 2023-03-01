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«Дала им бой». Белоруска Полина Сивец заработала серебро в конькобежном спорте на дистанции 1500 метров на играх «Дети Азии»

01 марта 2023 13:57
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В Кузбассе продолжаются Международные спортивные игры «Дети Азии», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Шестой соревновательный день вновь оказался успешным для белорусской сборной. Наш флагоносец и капитан команды Полина Сивец стала вице-чемпионкой турнира в конькобежном спорте на дистанции 1 500 метров. Она уступила победительнице, россиянке Альбине Ильясовой, всего 18 сотых секунды.  

«Дала им бой». Белоруска Полина Сивец заработала серебро в конькобежном спорте на дистанции 1500 метров на играх «Дети Азии»-1

Лариса Казакевич, личный тренер Полины Сивец:  
Довольны, конечно. Хотели бороться за золото, но серебром довольны. Счет медалям открыт. Полина очень старалась, молодец. Маленький сбой чуть-чуть ей помешал, но я думаю, что все будет хорошо. Соберемся на следующую дистанцию. Очень большая конкуренция. Девочки российские довольно сильные, наша маленькая Полина, я думаю, дала им бой. И еще даст.  

«Дала им бой». Белоруска Полина Сивец заработала серебро в конькобежном спорте на дистанции 1500 метров на играх «Дети Азии»-4

Для белорусской команды данная награда уже шестая на турнире. Напомним, в нашем активе три серебряные и три бронзовые награды.  

«Дала им бой». Белоруска Полина Сивец заработала серебро в конькобежном спорте на дистанции 1500 метров на играх «Дети Азии»-7

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# Спортивные соревнования # Полина Сивец # Лариса Казакевич # Фотофакт

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