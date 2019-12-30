В Беларусь прибывают первые участники Рождественского хоккейного турнира. Каким он будет?

Новости Беларуси. Все меньше времени остается до яркого спортивного события – Рождественского хоккейного турнира на призы Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Состязание, ставшее уже традиционным украшением праздничных дней, пройдет с 3 по 7 января. В Беларусь уже начинают прибывать его участники. За трофей сразятся 12 команд. Среди них впервые – сборная США.

Раньше всех, рейсом из Пекина, в Беларусь прилетели китайские хоккеисты. Неудивительно: путь неблизкий. Впрочем, 9-часовой перелет прошел хорошо. Такая же долгая дорога ожидает и еще одних участников из-за океана, которые на Рождественском турнире впервые.

Евгения Никитина, пресс-секретарь Федерации хоккея Беларуси: На 16 Рождественском турнире впервые в истории выступит сборная команда США. И в составе (могу приоткрыть тайну) есть звездный хоккеист, знакомый многим любителям НХЛ – Джо Слейтер, за игрой которого многие будут увлеченно наблюдать.

За почётный трофей сразятся 12 команд. Среди них три сборных: Международной федерации хоккея, Балкан и Балтии. Больше всего побед на счету у белорусов. Мы 12 раз становились победителями турнира. На втором месте – Россия. А третью строчку занимает Финляндия.

Дмитрий Боярович, корреспондент: Все игры Рождественского турнира пройдут на «Чижовка-Арене». Первый матч здесь состоится днем 3 января. Клюшки скрестят Украина и Швейцария. А вечером и белорусская команда откроет для себя состязания - поединком против сборной Международной федерации хоккея.

Спортплощадка готова принять Рождественский турнир. Игры пройдут на Малой и Большой аренах. Вход на дневные матчи – бесплатный. Билеты на вечерние поединки будут стоить 5 рублей. Их можно приобрести у «Чижовка-Арены» или в точках продаж.

Станислав Максимович, заместитель генерального директора ГУ «Чижовка-Арена»:

По прошлым годам судя (поскольку это далеко не первый турнир на Чижовке) где-то 3-4 тысячи приходят на обыкновенные матчи. В выходные дни, и особенно с участием главы государства мы ожидаем, как говорится, полный аншлаг – 8 тысяч зрителей. Приглашаем всех посетить «Чижовка-Арену». Будет и для детей развлекательная программа. И для взрослых.

И еще одна немаловажная деталь. Выручку от продажи билетов (это касается вечерних матчей) направят на благотворительность. Средства достанутся воспитанникам Мозырского детского дома. Так что Рождественский турнир – еще и возможность подарить чудо тем, кто в нем так нуждается.