«Дает возможность проявить себя, показать»: в Минске завершился городской этап «Кожаного мяча»

Новости Беларуси. На стадионе футбольного клуба «Минск» 24 мая завершился городской финальный турнир среди юных футболистов «Кожаный мяч», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соревнования проходят на призы Президентского спортивного клуба. В решающем матче младшей возрастной группы футболисты из Первомайского района столицы победили сверстников из Московского 4:0. В средней возрастной группе также были лучше парни из Первомайского района Минска. Они разгромили команду из Фрунзенского района 9:1.

В соревнованиях принимают участия мальчишки и девчонки, которые не являются воспитанниками специализированных школ. В сентябре пройдет розыгрыш главного трофея Президентского спортивного клуба.

Павел Егоров, помощник председателя по спорту Президентского спортивного клуба:

Сегодняшние победители, в том числе и ребята, которые займут второе место в финальных городских соревнованиях, получат заветную путевку в финал республиканских соревнований. С прошлого года мы пошли по тенденции, которую рекомендует Международной федерации футбола. Национальная федерация футбола интегрировала это в наши соревнования любительские массовые «Кожаный мяч». Например, с прошлого года мы проводим соревнования по футболу в три тайма.

Регламент младшей возрастной группы и девочек составил три тайма по 15 минут с перерывом, средние играют три тайма по 20, а старшая группа – два отрезка по 30 минут. Таким образом, у всех ребят есть возможность поучаствовать в игре и максимально проявить себя.

Сергей Пышник, тренер по футболу СШ № 61 г. Минска:

Однозначно значимый, потому что дает возможность всем ребятам, которые не занимаются в специализированных школах, проявить себя, показать. Результатами, игрой доволен.