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Уникальный опыт и смелые решения. На стадионе «Динамо» начали монтаж оборудования к открытию II Европейских игр

24 мая 2019 17:37
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Новости Беларуси. На главном спортивном объекте работают более 200 человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Уникальный опыт и смелые решения. На стадионе «Динамо» начали монтаж оборудования к открытию II Европейских игр-1

Впервые съемку с высоты обеспечит камера-паук, а насытят картинку с помощью технологии дополненной реальности. Генеральную репетицию проведут 19 июня, а двумя днями позже церемонию увидят 22 тысячи гостей стадиона и миллионы телезрителей.

Уникальный опыт и смелые решения. На стадионе «Динамо» начали монтаж оборудования к открытию II Европейских игр-4

Уникальный опыт и смелые решения. На стадионе «Динамо» начали монтаж оборудования к открытию II Европейских игр-6

Сергей Хомич, начальник управления церемоний и культурной программы дирекции II Европейских игр:
Церемонию открытия традиционно смотрят больше человек, чем посмотрят остальные соревнования. Поэтому это возможность рассказать о стране, показать культуру, историю и то, чем гордится страна.

Уникальный опыт и смелые решения. На стадионе «Динамо» начали монтаж оборудования к открытию II Европейских игр-9

# Европейские игры # Сергей Хомич # Фотофакт

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