Уникальный опыт и смелые решения. На стадионе «Динамо» начали монтаж оборудования к открытию II Европейских игр

Новости Беларуси. На главном спортивном объекте работают более 200 человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Впервые съемку с высоты обеспечит камера-паук, а насытят картинку с помощью технологии дополненной реальности. Генеральную репетицию проведут 19 июня, а двумя днями позже церемонию увидят 22 тысячи гостей стадиона и миллионы телезрителей.