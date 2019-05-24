Уникальный опыт и смелые решения. На стадионе «Динамо» начали монтаж оборудования к открытию II Европейских игр

Новости Беларуси. На главном спортивном объекте работают более 200 человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. На главном спортивном объекте работают более 200 человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Впервые съемку с высоты обеспечит камера-паук, а насытят картинку с помощью технологии дополненной реальности. Генеральную репетицию проведут 19 июня, а двумя днями позже церемонию увидят 22 тысячи гостей стадиона и миллионы телезрителей.
Сергей Хомич, начальник управления церемоний и культурной программы дирекции II Европейских игр:
Церемонию открытия традиционно смотрят больше человек, чем посмотрят остальные соревнования. Поэтому это возможность рассказать о стране, показать культуру, историю и то, чем гордится страна.