«Хорошо, что есть возможность прикоснуться к Европейским играм до их начала». Как в Витебске встретили «Пламя мира»

Спортивный огонь пронесли от площади Свободы до площади Победы более десятка жителей витебской земли. Это известные артисты, ученые, чиновники, бизнесмены и спортсмены. В числе факелоносцев и олимпийские чемпионы.

Ирина Кривко, олимпийская чемпионка (2018): Очень приятно, что меня приголасили на такое мероприятие. Для меня это большая честь – бежать с факелом. Когда возвращаешься домой – это всегда особенные теплые ощущения, которые заряжают энергией. Хочется опять, как говориться, приступить к своим обязанностям и делать свою работу.

Владислав Гончаров, олимпийский чемпион (2016): Мы уже зажгли факел в Риме с Еленой Беловой, Юлей Нестеренко, поэтому для меня это будет не впервой. Очень приятно и ответственно нести пламя на родной земле. Хорошо, что есть такая возможность – прикоснуться к Европейским играм еще до их начала, причем не только спортсменам, но и обычным жителям.

Свой весомый вклад в развитие Европейских игр-2019 внес холдинг «Марко». Именно здесь отшили 10 тысяч пар спортивной обуви для участников форума и волонтеров. «Пламя мира» зажгло идеей спортивного праздника всех работников компании.

Эстафету огня здесь встречали под всеобщее ликование. Стать частью грандиозного события удалось и тем, кто не мог оторваться от производства. Факел по цехам пронес сам генеральный директор холдинга «Марко» Николай Мартынов.

Николай Мартынов, генеральный директор кожевенно-обувного холдинга «Марко»:

Впечатления... наверное, невозможно их описать. На самом деле это трогательно, волнительно. И, наверное, обязывает многому. И приятно вдвойне, что это происходит у нас на предприятии. И то, что это происходит у нас в республике. Потому что мы таким образом открываем себя миру. Чем больше нас будут с разных сторон знать – с культурной, с спортивной, с экономической – к нам будет больше доверия именно в мире, в Европе. А мы все-таки часть Европы.

Главный символ грядущего мультиспортивного форума продолжит знакомить гостей Игр с Беларусью. Впереди еще почти месяц путешествий по городам нашей родины. Завершится эстафета зажжением чаши олимпийского огня на главной арене II Европейских игр – столичном стадионе «Динамо».