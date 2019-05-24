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Беларусь примет молодёжный чемпионат мира по хоккею-2020 1А. Комментарий ФХБ

24 мая 2019 18:55
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Новости Беларуси. Решение Международной федерации хоккея о том, что молодежный чемпионат мира в первой дивизионе группы «А» пройдет в Минске, прокомментировали в Федерации хоккея Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Беларусь примет молодёжный чемпионат мира по хоккею-2020 1А. Комментарий ФХБ-1

Вячеслав Федоренков, ведущий специалист по связям с общественностью Федерации хоккея Беларуси:
Тот случай, когда один чемпионат мира помогает подготовиться лучше к другому. Понятно, что у Беларуси немалый и отличный опыт проведения чемпионата мира 2014 года. Но потренироваться никогда не помешает, никогда бывает лишним. Это будет своеобразная тренировка.

# Хоккей Беларуси # Вячеслав Федоренков # Фотофакт

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