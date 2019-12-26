Иван Биончик стал новым главным тренером ФК «Гомель»

Новости Беларуси. Накануне стал известен новый главный тренер футбольного клуба «Гомель», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Команду из города над Сожем возглавил 34-летний Иван Биончик, ранее работавший в минском «Луче» и могилевском «Дняпро».

По итогам минувшего сезона «Дняпро» занял 14 место в чемпионате и уступил брестскому «Руху» в стыковых играх за право выступать в элитном дивизионе. Также сообщалось о финансовых проблемах в команде.

Что касается «Гомеля», то он в минувшем сезоне занял 15 место в высшей лиге и теперь будет выступать в дивизионе рангом ниже.