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Иван Биончик стал новым главным тренером ФК «Гомель»

26 декабря 2019 19:59
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Новости Беларуси. Накануне стал известен новый главный тренер футбольного клуба «Гомель», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Команду из города над Сожем возглавил 34-летний Иван Биончик, ранее работавший в минском «Луче» и могилевском «Дняпро».

Иван Биончик стал новым главным тренером ФК «Гомель» -1

По итогам минувшего сезона «Дняпро» занял 14 место в чемпионате и уступил брестскому «Руху» в стыковых играх за право выступать в элитном дивизионе. Также сообщалось о финансовых проблемах в команде.

Что касается «Гомеля», то он в минувшем сезоне занял 15 место в высшей лиге и теперь будет выступать в дивизионе рангом ниже.

Иван Биончик стал новым главным тренером ФК «Гомель» -4

# Футбол Беларуси # Иван Биончик # Фотофакт

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