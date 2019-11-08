Нападающий белорусской U-17: полезть на ворота на «Кубке Президентского спортивного клуба», побросать, и мы выиграем

На льду «Чижовка-Арены» за медали соревнований сражаются хоккеисты Беларуси, Латвии, России и Словакии. Сегодня состоялись первые матчи. Сборная России U-16 разгромила команду Латвии, представленную ребятами на год старше, 6:1.

Мирослав Михалев, нападающий сборной Беларуси по хоккею (U-17):

Наша задача на этот турнир – выиграть. Я думаю, мы сделаем все возможное, чтобы выиграть. Нам нужно добавлять во многих компонентах. Я думаю, чуть-чуть сказалось волнение – все-таки первый такой турнир. Даже не добавлять, больше бросать, и успех придет.

Конечно, сыграны все. Я думаю, сейчас самое главное просто поговорить с парнями, наладить чуть-чуть взаимодействие, полезть на ворота, побросать. И мы выиграем.