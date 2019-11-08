Нападающий белорусской U-17: полезть на ворота на «Кубке Президентского спортивного клуба», побросать, и мы выиграем

Новости Беларуси. 8 ноября стартовал 13-й международный турнир среди юношеских сборных «Кубок Президентского спортивного клуба», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. 8 ноября стартовал 13-й международный турнир среди юношеских сборных «Кубок Президентского спортивного клуба», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На льду «Чижовка-Арены» за медали соревнований сражаются хоккеисты Беларуси, Латвии, России и Словакии. Сегодня состоялись первые матчи. Сборная России U-16 разгромила команду Латвии, представленную ребятами на год старше, 6:1.
А вот для белорусов старт турнира выдался неудачным. Парни Дмитрия Шульги уступили словакам 3:4.
Мирослав Михалев, нападающий сборной Беларуси по хоккею (U-17):
Наша задача на этот турнир – выиграть. Я думаю, мы сделаем все возможное, чтобы выиграть. Нам нужно добавлять во многих компонентах. Я думаю, чуть-чуть сказалось волнение – все-таки первый такой турнир. Даже не добавлять, больше бросать, и успех придет.
Конечно, сыграны все. Я думаю, сейчас самое главное просто поговорить с парнями, наладить чуть-чуть взаимодействие, полезть на ворота, побросать. И мы выиграем.
Соревнования продолжатся 9 ноября, белорусам предстоит встреча со сверстниками из Латвии. Заключительные игры пройдут в воскресенье, 10 ноября.