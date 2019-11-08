Хоккейная белорусская «молодёжка» обыграла латвийскую сборную в Бобруйске

Новости Беларуси. Молодежная сборная Беларуси по хоккею матчи «Турнира четырех» проводит в Бобруйске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

7 ноября были повержены сверстники из Латвии, а сегодня наши хоккеисты встречались с австрийцами. Алексей Селивоник открыл счет, гости отыгрались. Ну а викторию нашим парням в третьем периоде принес Егор Буяльский.

2:1, победа сборной Беларуси.