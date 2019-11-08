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Хоккейная белорусская «молодёжка» обыграла латвийскую сборную в Бобруйске

08 ноября 2019 19:28
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Новости Беларуси. Молодежная сборная Беларуси по хоккею матчи «Турнира четырех» проводит в Бобруйске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккейная белорусская «молодёжка» обыграла латвийскую сборную в Бобруйске-1

7 ноября были повержены сверстники из Латвии, а сегодня наши хоккеисты встречались с австрийцами. Алексей Селивоник открыл счет, гости отыгрались. Ну а викторию нашим парням в третьем периоде принес Егор Буяльский.

2:1, победа сборной Беларуси.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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