Национальная команда по хоккею собралась на учебно-тренировочный сбор на базе «Чижовка-Арены»

Новости Беларуси. Национальная команда по хоккею в третий раз собралась на учебно-тренировочный сбор, который стартовал 3 февраля на базе «Чижовка-Арены», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На кэмп вызвано 24 хоккеиста, из них в расположение пока не прибыли вратари Иван Кульбаков и Константин Шостак, а также нападающий Владислав Кодола. Из-за проблем с визой не поможет команде и форвард питерского «Динамо» Артур Гаврус. 5 февраля подопечные Михаила Захарова отправятся в словацкий Попрад, где помимо хозяев сыграют с олимпийской сборной России.

Артем Демков, нападающий сборной Беларуси по хоккею:

Хорошая команда, хорошие соперники. Мы уже играли раньше. Уровень сильнее, чем у прошлых команд. Олимпийская сборная России – молодые ребята – быстрая команда. Тем и интереснее для нас.