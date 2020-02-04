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Национальная команда по хоккею собралась на учебно-тренировочный сбор на базе «Чижовка-Арены»

04 февраля 2020 14:30
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Новости Беларуси. Национальная команда по хоккею в третий раз собралась на учебно-тренировочный сбор, который стартовал 3 февраля на базе «Чижовка-Арены», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Национальная команда по хоккею собралась на учебно-тренировочный сбор на базе «Чижовка-Арены»-1

На кэмп вызвано 24 хоккеиста, из них в расположение пока не прибыли вратари Иван Кульбаков и Константин Шостак, а также нападающий Владислав Кодола. Из-за проблем с визой не поможет команде и форвард питерского «Динамо» Артур Гаврус. 5 февраля подопечные Михаила Захарова отправятся в словацкий Попрад, где помимо хозяев сыграют с олимпийской сборной России. 

Национальная команда по хоккею собралась на учебно-тренировочный сбор на базе «Чижовка-Арены»-4

Артем Демков, нападающий сборной Беларуси по хоккею:
Хорошая команда, хорошие соперники. Мы уже играли раньше. Уровень сильнее, чем у прошлых команд. Олимпийская сборная России – молодые ребята – быстрая команда. Тем и интереснее для нас.  

Национальная команда по хоккею собралась на учебно-тренировочный сбор на базе «Чижовка-Арены»-7

Этот сбор направлен на подготовку белорусских хоккеистов к чемпионату мира в элитном дивизионе, который в 2020 году пройдет в Швейцарии с 8 по 24 мая. 

Национальная команда по хоккею собралась на учебно-тренировочный сбор на базе «Чижовка-Арены»-10

# Хоккей Беларуси # Артем Демков # Фотофакт

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