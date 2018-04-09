«Цмокі» обошли в овертайме эстонский «Калев» в матче Единой лиге ВТБ

В очередном матче регулярного чемпионата «драконы» обыграли баскетболистов эстонского «Калева». Кстати, это первая выездная победа «Цмокав» в Таллине.

Новости Беларуси. Минские «Цмокі» продолжают погоню за местом в плей-офф Единой лиги ВТБ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Драконы» уступали в счете после первой половины с разницей в 3 очка. Перед заключительной четвертью перевес «Калева» составлял уже 6 пунктов, однако парни Александра Крутикова сумели спастись. Они перевели игру в овертайм, и в дополнительное время дожали соперников.

85:80 в пользу «Цмокав», которые с семью победами после 19 встреч занимают в турнирной таблице 9 место.