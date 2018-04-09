«Агрессивный, атакующий хоккей, который принёс нам в очередной раз успех». Главный тренер ХК «Неман» о победе над «Юностью»

Новости Беларуси. 6 апреля стал известен чемпион Беларуси по хоккею сезона 2017-2018 годов, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. В седьмой раз в истории им стал гродненский «Неман», сравнявшийся теперь по количеству титулов с минской «Юностью». Именно парней Михаила Захарова гродненцы обыграли в финале в 2018 году. В прошлом сезоне команды также сошлись в схватке за золото. И тогда «Неман» деклассировал «Юность» всухую.

А вот на этот раз серия растянулась на шесть матчей. Точка была поставлена на «Чижовка-Арене. Минчане вели после первого периода, но в коцовке второй 20-минутки пропустили дважды. В заключительной трети «Неман» выстоял, сохранив минимальный перевес, и положил золотой серии конец.

Андрей Коршунов, защитник ХК «Неман»:

Серия что с «Молодечно» была тяжелой, что с «Юностью» – не так, как в том году: 4:0 прошли, и всё было налегке. Это был один из тяжелейших плей-оффов.

Артем Левша, нападающий ХК «Неман»:

Я очень горд за свою команду и рад этой победе. У нас это получилось, мы это сделали.

Впрочем, некоторые вещи не меняются. «Юность» по-прежнему катастрофически неудачно играла с «Неманом» на своей арене. Во всех трех домашних встречах команда Михаила Захарова уступила. А всего серия поражений «Юности» от «Немана» на «Чижовка-Арене» в финальных матчах чемпионата составляет уже шесть игр! Последний раз Захаров побеждал здесь Пушкова в 2014 году.

Михаил Захаров, главный тренер ХК «Юность-Минск»:

Некоторые хоккеисты так и не поняли, что это плей-офф, вот и всё. Физически команда не готова, хоккеисты. Из этой команды сбор прошли 10 человек, а у противника – все. У него всего два хоккеиста новых появились в команде.

Сергей Пушков, главный тренер ХК «Неман»:

Показали тот хоккей, который в этом сезоне «Неман» показывал довольно-таки много и часто – активный, агрессивный, атакующий хоккей, который сегодня принес нам в очередной раз успех. Я думаю, что все это видели.