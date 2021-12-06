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Самбист Андрей Казусёнок завоевал золото открытого Кубка Союзного государства

06 декабря 2021 14:27
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Новости Беларуси. Белорусский самбист Андрей Казусенок стал победителем открытого Кубка Союзного государства, проходившего в Сочи, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Самбист Андрей Казусёнок завоевал золото открытого Кубка Союзного государства-1

В финальной схватке земляк был сильнее Артема Осипенко – многократного чемпиона мира. Состязания проводились в абсолютной весовой категории, а участие в них принимали 14 топовых борцов со всего мира.  

# Единоборства # Андрей Казусенок # Артем Осипенко # Фотофакт

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