«Цмоки-Минск» проиграли французскому «Шоле» в баскетбольной Лиге чемпионов

В предпоследнем поединке групповой стадии Лиги чемпионов подопечные Ростислава Вергуна отстали от соперников на 18 очков – 71:89. Самым результативным в составе «драконов» стал Роберт Лоури, который заработал 22 очка. Последний поединок в группе у белорусов запланирован на 20 января дома. Соперником станет греческий клуб АЕК, который сейчас имеет в своем активе восемь очков и возглавляет таблицу квартета С.