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«Цмоки-Минск» проиграли французскому «Шоле» в баскетбольной Лиге чемпионов

06 января 2021 15:00
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Новости Беларуси. Баскетболисты «Цмоки-Минск» уступили в гостевом поединке французскому «Шоле», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Цмоки-Минск» проиграли французскому «Шоле» в баскетбольной Лиге чемпионов-1

В предпоследнем поединке групповой стадии Лиги чемпионов подопечные Ростислава Вергуна отстали от соперников на 18 очков – 71:89. Самым результативным в составе «драконов» стал Роберт Лоури, который заработал 22 очка. Последний поединок в группе у белорусов запланирован на 20 января дома. Соперником станет греческий клуб АЕК, который сейчас имеет в своем активе восемь очков и возглавляет таблицу квартета С.

# Баскетбол # Ростислав Вергун # Роберт Лоури # Фотофакт

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