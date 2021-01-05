КХЛ. Минское «Динамо» обыграло СКА

Новости Беларуси. Первая домашняя серия в новом году завершена. Хоккейное минское «Динамо» сыграло со СКА из Санкт-Петербурга в очередном матче регулярки КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Минск «армейцы» с берегов Невы прибыли в ранге второй команды Запада и третьей во всей КХЛ. Вторничный матч стал для питерцев первым в новом году. Динамовцы, напомним, начали 2021-й с невероятной победы над «Авангардом» в овертайме.

Игра со СКА ожидалась не менее напряженной: клуб исторически очень непростой соперник для «бело-синих». До этой игры команды встречались в КХЛ 28 раз, и победить «зубрам» удалось лишь в 10 матчах. Статистика статистикой, но на сей раз минчане оказались сильнее маститого соперника и добыли вторую викторию в этом году.