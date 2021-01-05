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Сборная Беларуси по гандболу в матче квалификации на Евро-2022 обыграла норвежцев

05 января 2021 19:00
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по гандболу с победы стартовала в отборе на чемпионат Европы – 2022, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В первом матче квалификации парни Шевцова на паркете Дворца спорта «Уручье» встречались с командой Норвегии.

Сборная Беларуси по гандболу в матче квалификации на Евро-2022 обыграла норвежцев-1

Тренерский штаб «викингов» выставил на игру второй состав, однако турнирную ценность нашей виктории этот факт отнюдь не снижает. Резервисты скандинавов продержались на равных большую часть первого тайма, но ближе к концу белорусы выдали мощный рывок и ушли на перерыв с разницей +7. Вторую половину наши парни выиграли с минимальным преимуществом в один мяч. В итоге 33:25 и первые три очка в копилку.

Сборная Беларуси по гандболу в матче квалификации на Евро-2022 обыграла норвежцев-4

Следующий матч отбора на чемпионат Европы белорусы также сыграют против Норвегии – 8 января в гостях. Соперниками нашей команды по группе также являются сборные Латвии и Италии.

# Гандбол # Юрий Шевцов # Фотофакт

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