Сборная Беларуси по гандболу в матче квалификации на Евро-2022 обыграла норвежцев

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по гандболу с победы стартовала в отборе на чемпионат Европы – 2022, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В первом матче квалификации парни Шевцова на паркете Дворца спорта « Уручье» встречались с командой Норвегии.

Тренерский штаб «викингов» выставил на игру второй состав, однако турнирную ценность нашей виктории этот факт отнюдь не снижает. Резервисты скандинавов продержались на равных большую часть первого тайма, но ближе к концу белорусы выдали мощный рывок и ушли на перерыв с разницей +7. Вторую половину наши парни выиграли с минимальным преимуществом в один мяч. В итоге 33:25 и первые три очка в копилку.