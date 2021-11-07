Екатерина Слоева об ожиданиях от Пекина: «Не строю небоскрёбов, что у меня будет какая-то медаль»

Новости Беларуси. У нас в гостях члены национальной команды по конькобежному спорту Игнат Головатюк и Екатерина Слоева. Рубрика «СпортТаймер» в программе «Неделя» на СТВ. Юлия Силипицкая:

Катя, ты тоже едешь за медалями или ты не поедешь на этапы Кубка мира? У меня второй раз уже будет международный сезон, прошлый год был дебютным

Екатерина Слоева, член сборной Беларуси по конькобежному спорту:

У меня второй раз уже будет международный сезон. Прошлый год был дебютным. Я только начинаю разгоняться. Юлия Силипицкая:

Почему? Где ты была все это время? Екатерина Слоева:

Я была в России, я там занималась, тренером был мой отец. Но там были не такого уровня результаты. Юлия Силипицкая:

А сюда приехала, Минин нагрузил, и полетела.

Екатерина Слоева:

Ну, да. Юлия Силипицкая:

То есть это заслуга Минина? Екатерина Слоева:

В какой-то части, конечно. Ведь я попала в его руки и здесь начала показывать результат. Там у меня был результат на уровне России, но чтобы на международную арену выйти, мне не хватало. Юлия Силипицкая:

А в Беларуси оп – и на международную арену? Игнат Головатюк:

А как же команда? Мне нравится командный дух именно ребят, как они поддерживают Екатерина Слоева:

Команда, безусловно, каждый день мне помогает. Юлия Силипицкая:

Что тебе понравилось в нашей белорусской команде? Екатерина Слоева:

Мне нравится командный дух именно ребят, как они поддерживают.

Юлия Силипицкая:

Всех ребят? И девочек, и мальчиков? Екатерина Слоева:

Да, но больше, как устроены у нас мужчины, как они могут поддержать. Юлия Силипицкая:

Белорусские мужчины. То есть у вас больше мальчиков, чем девочек? Екатерина Слоева:

Да. У нас мальчики преобладают. Юлия Силипицкая:

Как вам повезло. Тренер у вас как мальчик или как тренер? Или как папа? Екатерина Слоева:

Как тренер.

Юлия Силипицкая:

Катя, ты веришь, что Игнат будет олимпийским чемпионом в этом сезоне? Екатерина Слоева:

Я верю. И хочу сказать больше, вся команда в это верит. Главное, чтобы он вовремя собрался и сам в себя поверил. Юлия Силипицкая:

Кстати, а любовь у вас заводится в команде. Дружба и любовь? Екатерина Слоева:

Да, у нас в команде есть пары. И не одна. Юлия Силипицкая:

Потому что вас связывает одно дело? Екатерина Слоева:

По больше части, да. Мы находимся постоянно вместе. Как семья большая. Юлия Силипицкая:

Не молода ли команда для медалей? Екатерина Слоева:

Мы еще не знаем своих пиков Юлия Силипицкая:

Я так понимаю, 30-32 – это не предел?

Екатерина Слоева:

Женщины немного по другому устроены. Есть роды. Тем не менее у нас есть Татьяна Михайлова, которая родила ребенка и вернулась в спорт. Юлия Силипицкая:

Гипотетически. Можно ли тренироваться 4 года в Беларуси и потом выстрелить? Екатерина Слоева:

Нет. Моя цель – поехать и действительно завоевать лицензию на Олимпиаду Юлия Силипицкая:

Ребята, ваши цели? Екатерина Слоева:

Моя цель – поехать и действительно завоевать лицензию на Олимпиаду. Я себе не строю небоскребов, что у меня будет какая-то медаль именно в эту Олимпиаду. Моя цель – это попасть туда и проявить себя в лучшем образе. Юлия Силипицкая:

Сколько у нас реально ребят могут завоевать лицензии на Пекин?