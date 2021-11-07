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Екатерина Слоева об ожиданиях от Пекина: «Не строю небоскрёбов, что у меня будет какая-то медаль»

07 ноября 2021 20:26
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Новости Беларуси. У нас в гостях члены национальной команды по конькобежному спорту Игнат Головатюк и Екатерина Слоева.

Рубрика «СпортТаймер» в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Силипицкая:
Катя, ты тоже едешь за медалями или ты не поедешь на этапы Кубка мира?

У меня второй раз уже будет международный сезон, прошлый год был дебютным

Екатерина Слоева об ожиданиях от Пекина: «Не строю небоскрёбов, что у меня будет какая-то медаль»-1

Екатерина Слоева, член сборной Беларуси по конькобежному спорту:
У меня второй раз уже будет международный сезон. Прошлый год был дебютным. Я только начинаю разгоняться.

Юлия Силипицкая:
Почему? Где ты была все это время?

Екатерина Слоева:
Я была в России, я там занималась, тренером был мой отец. Но там были не такого уровня результаты.

Юлия Силипицкая:
А сюда приехала, Минин нагрузил, и полетела.

Екатерина Слоева об ожиданиях от Пекина: «Не строю небоскрёбов, что у меня будет какая-то медаль»-4

Екатерина Слоева:
Ну, да.

Юлия Силипицкая:
То есть это заслуга Минина?

Екатерина Слоева:
В какой-то части, конечно. Ведь я попала в его руки и здесь начала показывать результат. Там у меня был результат на уровне России, но чтобы на международную арену выйти, мне не хватало.

Юлия Силипицкая:
А в Беларуси оп – и на международную арену?

Игнат Головатюк:
А как же команда?

Мне нравится командный дух именно ребят, как они поддерживают

Екатерина Слоева:
Команда, безусловно, каждый день мне помогает.

Юлия Силипицкая:
Что тебе понравилось в нашей белорусской команде?

Екатерина Слоева:
Мне нравится командный дух именно ребят, как они поддерживают.

Екатерина Слоева об ожиданиях от Пекина: «Не строю небоскрёбов, что у меня будет какая-то медаль»-7

Юлия Силипицкая:
Всех ребят? И девочек, и мальчиков?

Екатерина Слоева:
Да, но больше, как устроены у нас мужчины, как они могут поддержать.

Юлия Силипицкая:
Белорусские мужчины. То есть у вас больше мальчиков, чем девочек?

Екатерина Слоева:
Да. У нас мальчики преобладают.

Юлия Силипицкая:
Как вам повезло. Тренер у вас как мальчик или как тренер? Или как папа?

Екатерина Слоева:
Как тренер.

Екатерина Слоева об ожиданиях от Пекина: «Не строю небоскрёбов, что у меня будет какая-то медаль»-10

Юлия Силипицкая:
Катя, ты веришь, что Игнат будет олимпийским чемпионом в этом сезоне?

Екатерина Слоева:
Я верю. И хочу сказать больше, вся команда в это верит. Главное, чтобы он вовремя собрался и сам в себя поверил.

Юлия Силипицкая:
Кстати, а любовь у вас заводится в команде. Дружба и любовь?

Екатерина Слоева:
Да, у нас в команде есть пары. И не одна.

Юлия Силипицкая:
Потому что вас связывает одно дело?

Екатерина Слоева:
По больше части, да. Мы находимся постоянно вместе. Как семья большая.

Юлия Силипицкая:
Не молода ли команда для медалей?

Екатерина Слоева:
Мы еще не знаем своих пиков

Юлия Силипицкая:
Я так понимаю, 30-32 – это не предел?

Екатерина Слоева об ожиданиях от Пекина: «Не строю небоскрёбов, что у меня будет какая-то медаль»-13

Екатерина Слоева:
Женщины немного по другому устроены. Есть роды. Тем не менее у нас есть Татьяна Михайлова, которая родила ребенка и вернулась в спорт.

Юлия Силипицкая:
Гипотетически. Можно ли тренироваться 4 года в Беларуси и потом выстрелить?

Екатерина Слоева:
Нет.

Моя цель – поехать и действительно завоевать лицензию на Олимпиаду

Юлия Силипицкая:
Ребята, ваши цели?

Екатерина Слоева:
Моя цель – поехать и действительно завоевать лицензию на Олимпиаду. Я себе не строю небоскребов, что у меня будет какая-то медаль именно в эту Олимпиаду. Моя цель – это попасть туда и проявить себя в лучшем образе.

Юлия Силипицкая:
Сколько у нас реально ребят могут завоевать лицензии на Пекин?

Екатерина Слоева об ожиданиях от Пекина: «Не строю небоскрёбов, что у меня будет какая-то медаль»-16

Екатерина Слоева:
Я думаю, что человек 5-6 реально точно могут. К Олимпиаде нужно подойти. У меня мама – чемпионка мира, она ею стала, но на Олимпиаде так близко не была. Трижды участвуя в Олимпиадах, она не была олимпийской чемпионкой или призером.

Юлия Силипицкая:
Она знала, что придет дочь и сделает.

Екатерина Слоева:
Конечно, это надежда любого родителя, и каждый хочет, особенно если твой родитель был спортсменом и знает, что это такое.

Юлия Силипицкая:
То есть у тебя есть бонус генетический даже?

Екатерина Слоева:
Могу сказать, что да.

Юлия Силипицкая:
Я надеюсь, что в этой студии хотя бы один олимпийский призер стоит.

# Спортивные соревнования # Юлия Силипицкая # Татьяна Михайлова # Игнат Головатюк # Екатерина Слоева # Сергей Минин # Фотофакт

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