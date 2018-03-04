Катулин о Евроиграх: «Это мероприятие будет расти как снежный ком, как лавина»
Новости Беларуси. До начала вторых Европейских игр остается менее 500 дней. Подготовка к ним белорусской стороны не вызывает крупных нареканий у президента Европейских олимпийских комитетов Янеза Кочианчича, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Словенец прибыл с трехдневным визитом в нашу страну, дабы провести очередную инспекцию инфраструктуры.
Янез Кочианчич, президент Европейских олимпийских комитетов:
Мы уверены, что это важнейшее для Европейского континента спортивное событие пройдет на очень высоком уровне. Беларусь умеет проводить масштабные соревнования. И что хочется отметить: у вас очень профессиональные кадры. Специалисты уже создали прекрасную атмосферу общения и взаимосвязи между экспертами ЕОК и представителями дирекции. Я уверен, что вторые Европейские игры оставят после себя яркое наследие для белорусского народа.
Беларусь накопила солидный опыт проведения международных соревнований по отдельным видам спорта. Но при подготовке к Евроиграм необходимо использовать комплексный подход. Организаторы получили от координационной комиссии ЕОК ряд рекомендаций.
Георгий Катулин, директор фонда «Дирекция вторых Европейских игр 2019 года»:
Самая главная, я бы сказал, рекомендация – это не снижать темпов подготовки. Чем ближе дата организации Игр, тем быстрее должны приниматься решения и реализовываться те рекомендации, которые нам сказаны. Поскольку это мероприятие будет расти как снежный ком, как лавина. И здесь очень многое зависит от нашей внутренней организации, от реализации и наличия наших внутренних резервов.
Напоминаем, на минском мультифоруме разыграют более 200 комплектов наград в 23 дисциплинах. Состязания пройдут на 12 спортивных площадках. Ожидается приезд около 4000 спортсменов, 2000 тренеров и других представителей официальных делегаций из 50 государств.