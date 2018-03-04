Катулин о Евроиграх: «Это мероприятие будет расти как снежный ком, как лавина»

Новости Беларуси. До начала вторых Европейских игр остается менее 500 дней. Подготовка к ним белорусской стороны не вызывает крупных нареканий у президента Европейских олимпийских комитетов Янеза Кочианчича, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Янез Кочианчич, президент Европейских олимпийских комитетов:

Мы уверены, что это важнейшее для Европейского континента спортивное событие пройдет на очень высоком уровне. Беларусь умеет проводить масштабные соревнования. И что хочется отметить: у вас очень профессиональные кадры. Специалисты уже создали прекрасную атмосферу общения и взаимосвязи между экспертами ЕОК и представителями дирекции. Я уверен, что вторые Европейские игры оставят после себя яркое наследие для белорусского народа.

Беларусь накопила солидный опыт проведения международных соревнований по отдельным видам спорта. Но при подготовке к Евроиграм необходимо использовать комплексный подход. Организаторы получили от координационной комиссии ЕОК ряд рекомендаций.