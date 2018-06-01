«Чтобы побеждать, надо сначала создать хороший коллектив». Как в Стайках чествовали белорусских спортсменов, вернувшихся с чемпионата Европы

Поздравляли борцов вольного и греко-римского стиля, недавно вернувшихся с чемпионата Европы. На этих соревнованиях белорусы добыли 10 медалей. Также в Стайках чествовали дзюдоистов, самбистов, мастеров муай-тай и фехтовальщиков.

Награды получили в том числе и тренеры – Александр Медведь, Артур Зайцев, Олег Райхлин, Сергей Смаль, Александр Яскулд и Эрнст Мицкевич. А министр спорта и туризма Сергей Ковальчук поделился секретом успеха наших борцов.

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

Для того, чтобы побеждать, надо сначала создать хороший коллектив. Друг другу должны помогать. Они и в обычной жизни должны быть друзьями. У них хорошее взаимоотношение должно быть.

Соперничать нужно только на беговой дорожке, в бассейне, на ковре.

А все остальное – должно быть хорошее, уважительное отношение друг к другу. Если такие отношения сложатся во всех без исключения командах – футбол, хоккей, баскетбол – я уверен, что во многих наших командах так и есть. Но, к сожалению, есть команды, где немножко и не так. Поэтому мы этому вопросу уделяем большое внимание.