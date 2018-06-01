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Roland Garros. Александра Саснович завершает своё выступление в одиночном разряде

01 июня 2018 06:34
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Новости Беларуси. Неутешительные новости приходят из Парижа, где проходит второй в сезоне турнир из серии «Большого Шлема» – Roland Garros, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Roland Garros. Александра Саснович завершает своё выступление в одиночном разряде-1

Увы, но последняя белорусская представительница в женском одиночном разряде – Александра Саснович, тоже зачехлила ракетку. Наша теннисистка не устояла под напором Кики Бертенс. Саснович поборолась с голландкой в первом сете, но всё же уступила – 4:6. А вот во второй партии борьбы не получилось и вовсе 2:6.

Таким образом, Саснович завершает свое выступление в одиночке на стадии второго раунда.

# Теннис # Фотофакт

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