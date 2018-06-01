Roland Garros. Александра Саснович завершает своё выступление в одиночном разряде

Новости Беларуси. Неутешительные новости приходят из Парижа, где проходит второй в сезоне турнир из серии «Большого Шлема» – Roland Garros, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Увы, но последняя белорусская представительница в женском одиночном разряде – Александра Саснович, тоже зачехлила ракетку. Наша теннисистка не устояла под напором Кики Бертенс. Саснович поборолась с голландкой в первом сете, но всё же уступила – 4:6. А вот во второй партии борьбы не получилось и вовсе 2:6.

Таким образом, Саснович завершает свое выступление в одиночке на стадии второго раунда.