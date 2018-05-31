Женская сборная Беларуси по гандболу уступила команде из Нидерландов в рамках квалификации к Евро-2018

Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по гандболу провела свой пятый матч в рамках квалификации к Евро-2018, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Первенство в конце года примет Франция.

Подопечные Томаша Чатера на паркете спорткомплекса «Уручье» принимали гандболисток из Нидерландов. Первый тайм выдался равным. Долгое время команды шли мяч в мяч, но более мастеровитые соперницы смогли создать себе комфортный задел перед перерывом в плюс три мяча – 13:16.

Во втором тайме белоруски продолжали отчаянно сражаться с голландками, но, увы, догнать соперниц в счете не получилось. Как итог – обидное поражение – 28:29.

Таким образом, белоруски с четырьмя очками остались на третьем месте в седьмой группе. Это поражение практически лишает всех шансов на выход из группы.