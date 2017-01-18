Чтобы научиться защищать людей: парень без рук занимается боксом в одном из клубов Гродно

Новости Беларуси. Герой нашего сюжета мечтает о серьезных соревнованиях и полноценной семье. А пока работает охранником в магазине и усиленно занимается боксом. Типичная, казалось бы, история, таких – сотни. Но не в этом случае.

В бойцовском клубе Гродно уже несколько месяцев тренируется 26-летний Денис Мещеряков.

Он бьет по груше исключительно ногами. О битве без рук и сюрпризе от Белорусской федерации бокса в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Денис Мещеряков, посетитель бойцовского клуба города Гродно:

Моя мечта с детства – быть охранником. Я решил заниматься спортом и пришел в бойцовский клуб, чтобы научиться приемам и потом защищать людей.

Отсутствие рук Денис Мещеряков полностью компенсирует присутствием силы духа.

И даже в боксе, где, казалось бы, руки – основное оружие, парень смог доказать всем: он может бить стереотипы.

Денис Мещеряков:

Я уже привык, что у меня уже ноги, как руки. Я ногами пишу, раньше рисовал. Могу дома убрать что-нибудь, парень как бы хозяйственный.

А вот тренер по боксу, мастер спорта международного класса Антон Бекиш от идеи о боксе «без рук» поначалу, мягко говоря, опешил. Боевое искусство без крепкого кулака – как? Оказалось, невозможное все-таки возможно.

Антон Бекиш, тренер по боксу, мастер спорта международного класса:

Он приходит постоянно на тренировки, ни одной тренировки не пропускает. Если какие-то упражнения на руки, он плечами работает, корпусом. И отдельно я его потом ставлю со снарядом работать, он работает ногами. Я горжусь, что он у меня занимается.

Валерий Збуржинский, посетитель Бойцовского клуба города Гродно:

Однозначно можно назвать его борцом. Потому что у него есть воля. Не теряет надежды. Я бы сказал, что он из тех людей, которые не хотели бы, чтоб его жалели.

Спортом Денис увлекся еще до того, как пришел в бойцовский клуб.

Держит организм в тонусе, регулярно бегает. А теперь и мечта детства – бокс – помогает поддерживать спортивную форму.

Галина Буро, СТВ:

Чтоб вы понимали, эта боксерская груша весит 60 килограммов. Во время удара задействуются все группы мышц. Это битва на выносливость.

О гродненском парне, который мужественно преодолевает трудности, знают и в Белорусской федерации бокса. Здесь готовы поддержать Дениса в его начинаниях. Первый шаг – настоящая чемпионская форма в подарок.

Денис Соболевский, исполнительный директор Белорусской федерации бокса:

Хотим ему от имени Федерации вручить небольшой символический подарок. Это майка национальной команды Республики Беларусь по боксу, в которой наши спортсмены выходят выступать официальных мероприятиях: чемпионатах мира, чемпионатах Европы. В которой они защищают часть страны.

Все подарки будут переданы Денису. Возможно, это станет дополнительным стимулом для парня. А