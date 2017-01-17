Памяти Дмитрия Гвишани: 12 Международный турнир по ушу пройдет в Молодечно

Новости Беларуси. В Молодечно в конце января пройдет 12 Международный турнир по ушу.

Соревнования, в которых примут участие команды Беларуси, России и Украины, пройдут в спортивно-развлекательном центре.

Турнир проводится среди юношей и девушек, юниоров и взрослых спортсменов. Соревнования посвящены памяти курсанта Военной академии Беларуси Дмитрия Гвишиани. В конце лета 1999 года он вместе с однокурсниками возвращался на учебу на поезде Брест-Минск.

В дороге тепловоз внезапно загорелся, молодые люди бросились тушить пожар.

В борьбе с огненной стихией курсант получил сильные ожоги и погиб. Посмертно Дмитрий Гвишиани награжден орденом «За личное мужество». Одним из увлечений юноши как раз и был такой вид спорта, как ушу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.