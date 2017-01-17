Сборная Беларуси по гандболу уступила команде Хорватии на чемпионате мира во Франции

Новости Беларуси. Гандболисты из Хорватии стали очередными оппонентами белорусской сборной на мужском чемпионате мира, который проходит во Франции. С ними парни Юрия Шевцова встречались вчера поздно вечером.

До поединка с нашими земляками балканцы взяли верх над Саудовской Аравией и Венгрией. К сожалению, в понедельник хорватские мастера ручного мяча продлили свою победную серию. Теперь у них в активе шесть очков и наравне со сборной Германии они продолжают претендовать на победу в группе «С».

Белорусская команда пока остается в границах первой четверки, но перспектива нашего выхода в плей-офф по-прежнему туманная, сообщили в программе «СТВ-Спорт».