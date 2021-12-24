Клуб «Цмоки» в 13-й раз стал обладателем Кубка Беларуси по баскетболу

В финальном матче «драконы» практически не испытали сопротивления со стороны игроков «Гродно-93». Номинальные хозяева сразу завладели инициативой и методично наращивали преимущество. К концу противостояния оно приблизилось к двукратному – 81 на 49. Таким образом, «Цмоки» выиграли национальный трофей 13-й раз кряду. MVP турнира стал Джейсон Кларк.