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Клуб «Цмоки» в 13-й раз стал обладателем Кубка Беларуси по баскетболу

24 декабря 2021 13:02
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Новости Беларуси. Мужской баскетбольный клуб «Цмоки» – обладатель Кубка Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Клуб «Цмоки» в 13-й раз стал обладателем Кубка Беларуси по баскетболу-1

В финальном матче «драконы» практически не испытали сопротивления со стороны игроков «Гродно-93». Номинальные хозяева сразу завладели инициативой и методично наращивали преимущество. К концу противостояния оно приблизилось к двукратному – 81 на 49. Таким образом, «Цмоки» выиграли национальный трофей 13-й раз кряду. MVP турнира стал Джейсон Кларк.

# Баскетбол # Джейсон Кларк # Фотофакт

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