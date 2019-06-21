Что происходит около стадиона «Динамо» за несколько часов до церемонии открытия II Европейских игр? Репортаж СТВ

Новости Беларуси. На время II Европейских игр Минск действительно превратился в город гостеприимства. Тех, кто успел купить билет на церемонию открытия Игр, стадион «Динамо» приглашает уже через считанные часы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что происходит на главной олимпийской площадке Европы, расскажет наш корреспондент Ярослав Писаренко.