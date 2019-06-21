Что происходит около стадиона «Динамо» за несколько часов до церемонии открытия II Европейских игр? Репортаж СТВ

Новости Беларуси. На время II Европейских игр Минск действительно превратился в город гостеприимства. Тех, кто успел купить билет на церемонию открытия Игр, стадион «Динамо» приглашает уже через считанные часы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что происходит на главной олимпийской площадке Европы, расскажет наш корреспондент Ярослав Писаренко.
Ярослав Писаренко, СТВ:
Сегодня на стадионе «Динамо» пройдет церемония открытия II Европейских игр. Зрителей начнут пускать на стадион примерно в 18.30. Здесь очень много волонтеров – эти люди готовы рассказать, как пройти к тому или иному объекту.
Подробнее – в видеоинформации.
Ведущих и гостей будет возить моторная лодка. Студия «Новости 24 часа» на время II Европейских игр переехала в кинотеатр