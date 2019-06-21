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Что происходит около стадиона «Динамо» за несколько часов до церемонии открытия II Европейских игр? Репортаж СТВ

21 июня 2019 14:23
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Новости Беларуси. На время II Европейских игр Минск действительно превратился в город гостеприимства. Тех, кто успел купить билет на церемонию открытия Игр, стадион «Динамо» приглашает уже через считанные часы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что происходит на главной олимпийской площадке Европы, расскажет наш корреспондент Ярослав Писаренко.

Что происходит около стадиона «Динамо» за несколько часов до церемонии открытия II Европейских игр? Репортаж СТВ-1

Что происходит около стадиона «Динамо» за несколько часов до церемонии открытия II Европейских игр? Репортаж СТВ-3

Ярослав Писаренко, СТВ:
Сегодня на стадионе «Динамо» пройдет церемония открытия II Европейских игр. Зрителей начнут пускать на стадион примерно в 18.30. Здесь очень много волонтеров – эти люди готовы рассказать, как пройти к тому или иному объекту.

Подробнее – в видеоинформации.

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Что происходит около стадиона «Динамо» за несколько часов до церемонии открытия II Европейских игр? Репортаж СТВ-6

Что происходит около стадиона «Динамо» за несколько часов до церемонии открытия II Европейских игр? Репортаж СТВ-8

Что происходит около стадиона «Динамо» за несколько часов до церемонии открытия II Европейских игр? Репортаж СТВ-10

Что происходит около стадиона «Динамо» за несколько часов до церемонии открытия II Европейских игр? Репортаж СТВ-12

Что происходит около стадиона «Динамо» за несколько часов до церемонии открытия II Европейских игр? Репортаж СТВ-14

# Европейские игры # Ярослав Писаренко # Фотофакт

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