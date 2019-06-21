Прямой эфир

«Хорошее нападение у них». Пётр Хилько о подготовке к матчу «Финала четырёх» золотой Евролиги

21 июня 2019 09:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по волейболу готовится провести первый матч «Финала четырех» золотой Евролиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Групповой этап наши девчонки завершили на первом месте турнирной таблицы, выиграв все поединки. Для белорусок это достижение стало историческим, поскольку наши девушки еще ни разу не пробивались так далеко в этом престижном турнире.

«Хорошее нападение у них». Пётр Хилько о подготовке к матчу «Финала четырёх» золотой Евролиги-1

«Хорошее нападение у них». Пётр Хилько о подготовке к матчу «Финала четырёх» золотой Евролиги-3

«Хорошее нападение у них». Пётр Хилько о подготовке к матчу «Финала четырёх» золотой Евролиги-5

Сейчас подопечным Петра Хилько предстоит сразиться с командой Чехии. Наши соперницы из предварительного этапа вышли с двумя поражениями. По разу не покорились чешкам сборные Словакии и Украины. Матч с участием белорусок состоится 21 июня. Начало – в 17.00.

«Хорошее нападение у них». Пётр Хилько о подготовке к матчу «Финала четырёх» золотой Евролиги-8

Надежда Столяр, игрок сборной Беларуси по волейболу:
Самое главное – это усиленная подача. Мы будем выбивать их из приема, соответственно, мы будем пытаться на блоке работать.

«Хорошее нападение у них». Пётр Хилько о подготовке к матчу «Финала четырёх» золотой Евролиги-11

Петр Хилько, главный тренер сборной Беларуси по волейболу:
Команда достаточно высокорослая. Хорошее нападение у них. Может быть, немножко послабее прием на этом фоне. Но команда там также достаточно молодая, и не все сильнейшие у них пока приехали именно за золотую Лигу.

В «Финале четырех» сыграет и мужская сборная нашей страны. 21 июня наши парни встретятся с голландцами. Старт поединка в 16.00. Следом за ними на площадку выйдут команды Турции и Эстонии.

«Хорошее нападение у них». Пётр Хилько о подготовке к матчу «Финала четырёх» золотой Евролиги-14

«Хорошее нападение у них». Пётр Хилько о подготовке к матчу «Финала четырёх» золотой Евролиги-16

# Волейбол # Петр Хилько # Надежда Столяр # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Торжественная церемония открытия II Европейских игр состоится 21 июня
21 июня 2019 06:37

Торжественная церемония открытия II Европейских игр состоится 21 июня

«У нас огромные медальные ожидания». 21 спортсмен из Минской области представят Беларусь на II Европейских играх
20 июня 2019 18:40

«У нас огромные медальные ожидания». 21 спортсмен из Минской области представят Беларусь на II Европейских играх

Михаил Мархель занял пост главного тренера сборной Беларуси по футболу
20 июня 2019 15:21

Михаил Мархель занял пост главного тренера сборной Беларуси по футболу