«Хорошее нападение у них». Пётр Хилько о подготовке к матчу «Финала четырёх» золотой Евролиги

Групповой этап наши девчонки завершили на первом месте турнирной таблицы, выиграв все поединки. Для белорусок это достижение стало историческим, поскольку наши девушки еще ни разу не пробивались так далеко в этом престижном турнире.

Сейчас подопечным Петра Хилько предстоит сразиться с командой Чехии. Наши соперницы из предварительного этапа вышли с двумя поражениями. По разу не покорились чешкам сборные Словакии и Украины. Матч с участием белорусок состоится 21 июня. Начало – в 17.00.

Надежда Столяр, игрок сборной Беларуси по волейболу: Самое главное – это усиленная подача. Мы будем выбивать их из приема, соответственно, мы будем пытаться на блоке работать.

Петр Хилько, главный тренер сборной Беларуси по волейболу:

Команда достаточно высокорослая. Хорошее нападение у них. Может быть, немножко послабее прием на этом фоне. Но команда там также достаточно молодая, и не все сильнейшие у них пока приехали именно за золотую Лигу.

В «Финале четырех» сыграет и мужская сборная нашей страны. 21 июня наши парни встретятся с голландцами. Старт поединка в 16.00. Следом за ними на площадку выйдут команды Турции и Эстонии.