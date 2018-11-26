Что общего и чем различаются футзал и мини-футбол – разбираемся с экспертами

Новости Беларуси. Многие подумают, что мини-футбол и футзал – это синонимы. На самом деле, это не совсем так, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Так почему же разделили двух младших братьев большого футбола и было ли это деление? Разбиралась корреспондент СТВ Ирина Петыш. По сути, никакого деления и не было. Исторически футзал появился раньше: еще в 30-х годах XX века в Уругвае. В 1971 году была создана первая Международная ассоциация футзала – FIFUSA, которая позже была реорганизована в AMF.

Уже в 1982 году прошел первый чемпионат мира. Быстро набирающий обороты вид спорта под свое крыло захотела взять FIFA, но не срослось. Тогда FIFA создает аналог, который называет «футзал». Мы называем этот вид мини-футболом. Первый чемпионат мира проходит в 1989 году. С тех пор два вида спорта, пусть и негласно, но конкурируют. Более популярен, если верить статистике, футзал FIFA. По информации из разных источников, этот вид спорта культивируют в 160 странах, в то время как у футзала AMF список почитателей куда скромнее – 33 страны.

Игорь Шило, главный тренер сборной Беларуси по футзалу:

Чтобы футзал был на слуху, надо, чтобы о нем говорили на телевидении, например. Мини-футбол показывают больше в Европе. Люди иногда их путают. Это два разных вида спорта.

В Беларуси представлены оба футзала: AMF и FIFA, однако на год раньше была зарегистрирована ассоциация мини-футбола – в 1992 году. Два вида спорта сосуществуют мирно, однако предпосылок к сближению пока не предвидится.

Сергей Куница, председатель Белорусской ассоциации мини-футбола (футзала):

На сегодня никаких взаимоотношений нет. В принципе, их никогда и не было, потому что это две самостоятельные организации, каждая из них работает по своим международным правилам. Кстати, о правилах игры. В последнее время футзал AMF ощущает большое давление: в основном, со стороны FIFA. Далеко за примерами ходить не надо: в 2011 году футзал AMF был исключен из реестра видов спорта России. Двумя годами ранее – в 2009 году – Российский футбольный союз опубликовал циркуляр, согласно которому спортсмен не может заниматься обоими видами футбола. Подобное требование получила и Белорусская ассоциация мини-футбола.

Игорь Шило:

Если играешь в мини-футбол, то не имеешь права играть в футзал. А в футзале ты можешь играть и там, и там. То есть Федерация футзала не препятствует этому игрокам. Сергей Куница:

Мы не хотим, чтобы было совмещение футболистов, когда играют в одно и то же время, поэтому у нас правило такое: если ребята хотят играть в нашем чемпионате, то со следующего сезона.

Во Франции за такое уже штрафовали: в 2010 году футзалист-любитель Али Бедредин был дисквалифицирован на 91 год. Сейчас наблюдается тенденция ужесточения правил и по отношению к тренерам и судьям.

Игорь Шило:

Сейчас есть такая тенденция, что если ты судишь футзал, то ты не можешь судить мини-футбол, только если любительские турниры. Одного лишь внешнего сходства мало для слияния двух видов спорта, но это и не причина для вражды. Лучший выход – мирное сосуществование.