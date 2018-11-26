Гандбол. Женская сборная Беларуси прошла в плей-офф квалификации ЧМ-2019

Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по гандболу сыграет в плей-офф квалификации к чемпионату мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Причем этого права наши девушки добились досрочно, за тур до финиша отборочного турнира.

В первом и втором матчах в группе были повержены португалки и гречанки соответственно. Прошедшая вечером 25 ноября игра с итальянками турнирного значения уже не имела. Тем не менее, наши гандболистки снова добились успеха.