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Гандбол. Женская сборная Беларуси прошла в плей-офф квалификации ЧМ-2019

26 ноября 2018 09:17
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Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по гандболу сыграет в плей-офф квалификации к чемпионату мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Причем этого права наши девушки добились досрочно, за тур до финиша отборочного турнира.

Гандбол. Женская сборная Беларуси прошла в плей-офф квалификации ЧМ-2019-1

Гандбол. Женская сборная Беларуси прошла в плей-офф квалификации ЧМ-2019-3

В первом и втором матчах в группе были повержены португалки и гречанки соответственно. Прошедшая вечером 25 ноября игра с итальянками турнирного значения уже не имела. Тем не менее, наши гандболистки снова добились успеха.

Гандбол. Женская сборная Беларуси прошла в плей-офф квалификации ЧМ-2019-6

# Гандбол # Фотофакт

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