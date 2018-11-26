КХЛ. Минское «Динамо» завершило выездное турне проигрышем «Салавату Юлаеву»

Новости Беларуси. Минское «Динамо» на минорной ноте завершило четырехматчевое выездное турне в регулярном чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

25 ноября «зубры» гостили в Уфе, где им противостояли хоккеисты «Салавата Юлаева». Кстати, клуб из Башкортостана отмечал в этот день свое 57-летие. Хозяева льда в первом периоде дважды реализовали большинство. Минчане ответили шайбой Степанова – 2:1.

Увы, навязать борьбу соперникам во втором периоде не удалось. «Динамо» откровенно провалилось, пропустив трижды. В самом начале заключительной трети уфимцы забросили снова. На этот раз в меньшинстве. 6:1 – в пользу «Салавата». До финальной сирены счет так и не изменился.

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«Динамо» возвращается домой с тремя кряду поражениями в пассиве. 28 ноября на «Минск-Арене» команду ждет дуэль с «Йокеритом» – одним из лучших клубов западной конференции.