«Нам было стыдно играть плохо». Гончаров о победе «Минчанки» над «Ленинградкой» в матче Суперлиги

Новости Беларуси. 25 ноября волейбольная команда «Минчанка» в рамках открытого чемпионата России провела домашний матч с «Ленинградкой», сообщили в программе «СТВ-Спорт». До этого результаты белорусок в Суперлиге были не радужными – два поражения в двух турах и, как следствие, последнее место в турнирной таблице.

Но 25 ноября то ли помощь домашних стен, то ли работа над ошибками помогли команде одержать важную победу.

Первую партию «Минчанка» выиграла с большим преимуществом – 25:17. А вот вторая часть больше напоминала качели: уступая по ходу, подопечные Виктора Гончарова сумели все-таки дожать гостий – 26:24.

Третья партия также осталась за нашими волейболистками – 25:22. Есть первая победа в чемпионате России!