«Нам было стыдно играть плохо». Гончаров о победе «Минчанки» над «Ленинградкой» в матче Суперлиги
Новости Беларуси. 25 ноября волейбольная команда «Минчанка» в рамках открытого чемпионата России провела домашний матч с «Ленинградкой», сообщили в программе «СТВ-Спорт». До этого результаты белорусок в Суперлиге были не радужными – два поражения в двух турах и, как следствие, последнее место в турнирной таблице.
Но 25 ноября то ли помощь домашних стен, то ли работа над ошибками помогли команде одержать важную победу.
Первую партию «Минчанка» выиграла с большим преимуществом – 25:17. А вот вторая часть больше напоминала качели: уступая по ходу, подопечные Виктора Гончарова сумели все-таки дожать гостий – 26:24.
Третья партия также осталась за нашими волейболистками – 25:22. Есть первая победа в чемпионате России!
Виктор Гончаров, главный тренер ВК «Минчанка»:
Наша публика гнала, и нам было стыдно играть плохо. Так как мы немножко – не скажу, что плохо мы играли – но там были свои проблемы: перелеты сложные, делаем на это скидку. Но дома мы показали, что мы команда, что мы умеем играть.
Вообще, есть, над чем учиться, есть, чему добавлять. Это российская лига. Так что мы будем стремиться добавлять к каждой игре.